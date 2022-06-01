王瑞杰：加密资产有潜力改变金融业未来 金管局探讨资产代币化经济价值

副总理王瑞杰说，加密资产领域正持续转变，“我们意识到这是一个高风险领域，但具备改变金融业未来的潜力。我们必须继续调整条例，以确保监管方式仍有利于创新，同时也能应对加密资产带来的主要风险。”

新加坡金融管理局将与金融业者展开合作计划，探讨资产代币化的经济价值，测试资产代币化及去中心化金融的可行应用，并管控对金融稳定和诚信所造成的风险。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰昨日（5月31日）在第二届新加坡亚洲科技会展（Asia Tech x SG）开幕仪式上讲话时，宣布启动上述计划。他说，加密资产领域正持续转变，“我们意识到这是一个高风险领域，但具备改变金融业未来的潜力。我们必须继续调整条例，以确保监管方式仍有利于创新，同时也能应对加密资产带来的主要风险。”

尽管Web 3.0仍处于初期阶段，外界对它褒贬不一，但王瑞杰强调，要保持开放心态对待Web 3.0，并了解潜在变革的基础科技，不要一竹竿打翻全船人。值得进一步探索的科技包括代币化（tokenisation）和分布式账本（distributed ledgers）。

王瑞杰说：“通过监管，我们采取建设性合作来实现这些创新科技的潜力，与具备强大风险管理能力、负责任和创新的业者合作，共同建立数码资产生态系统的基础。”

所谓代币化，是指借助区块链和智能合约将实质资产证券化，转换成可以交易的数码代币。例如，数百万元的房地产进行代币化，将所有权拆分，让散户投资者负担得起。

金管局昨日发文告进一步说明这项称为守护者计划（Project Guardian）的详情。第一个行业试点项目将是在批发融资市场探索去中心化金融的潜在应用。

项目将由星展银行（DBS）、摩根大通（JP Morgan）和数码资产合资公司Marketnode牵头，创建一个由代币化债券和存款组成的许可流动资金池，通过公共区块链和智能合约来落实担保借贷。

除了资产代币化，金管局将探讨其他方面的应用，包括设立公开、可兼容互通的网络、塑造可信环境来执行去中心化金融协议，以及研究引入监管保障和控制来减轻市场操纵和运营风险。

另外，金管局继续对业界负责任的数码资产创新举措表示欢迎，鼓励感兴趣者向金融科技监管沙盒（FinTech regulatory sandbox）提案以实际测试。

王瑞杰：散户应避免投资加密货币

金管局首席金融科技官莫汉蒂（Sopnendu Mohanty）在文告中说，当局正在密切关注数码资产生态系统的创新和增长，并致力于应对新科技对消费者、投资者和整个金融系统所带来的潜在机遇和风险。“通过在金融业和更广泛的生态系统的实际测试，我们希望对这个快速转变的数码资产生态系统可以加深理解。”

近年来，越来越多投资者被加密货币的高回报率所吸引，市场规模不断扩大，不过王瑞杰再三提醒，散户应尽可能避免投资加密货币。

金管局今年初已采取措施，规定业者不得向一般公众推广加密货币服务。然而，稳定币TerraUSD与Luna代币近期崩盘引发加密货币市场大震荡，有不少投资者损失惨重，甚至失去了毕生积蓄。

王瑞杰说，除了加密货币交易，数码资产生态系统涵盖一系列服务。“我们积极与区块链和数码资产业者共同合作促进创新，建立这个领域的信任度。”

加密货币在本地又称数码付款代币（digital payment token，简称DPT）。过去两年，金管局已向11家DPT服务商发出营业执照及原则性批准，包括证券公司星展唯高达（DBS Vickers）和本地加密货币交易所Coinhako。