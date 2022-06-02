中国买家以逾8500万元 买下康宁河湾20个单位

据说，这名来自中国福建的买家可能还准备买多10个单位，使到总交易额超过1亿元。这也意味着仅这笔交易，这名买家可能为我国政府贡献约3000万元的印花税收。

去年推出的房地产降温措施，虽将外国买家的额外买方印花税（ABSD）调高至30％，却似乎没有抑制一些外国超级富豪对本地楼市的兴趣。

据《联合早报》了解，位于福康宁地区的康宁河湾（Canninghill Piers）几天前出现成批出售交易，来自中国的一名买家一次过买了20个单位，全是三卧房和四卧房的大户型单位，总交易额估计超过8500万元。

此外，这名买家可能还准备买多10个单位，使到总交易额超过1亿元。这也意味着仅这笔交易，可能为我国政府贡献约3000万元的印花税税收。

这项交易由ERA产业所促成，公司受询时不予置评。

受访市场人士和分析师指出，冠病防疫限制正逐步放宽，促使更多外国买家回流本地楼市。特别是全球局势仍不稳定，新加坡向来被视为房地产投资避风港，预料会吸引更多外国买家。

所谓成批出售（bulk sale），通常是发展商以低于市场的优惠价格，让买家有如“打包”般一次过买下项目数个单位。

博纳产业（Propnex）集团高级总监符策铭接受《联合早报》询问时说，他带领的康宁河湾销售团队上周六接获发展商通知，一名买家下单预订21个单位。

他说：“一次过买下这么多单位，显示了本地楼市对许多富豪仍具强大吸引力。事实上，今年3月不少外国买家已开始回流，像我有一名客户最近就买了圣淘沙别墅。”

据熟悉交易情况的业内人士透露，这名买家来自中国福建，不过他买房的资金是从印度尼西亚转入新加坡。

他最终买入的单位共20个，其中10个是价格介于310万元至330万元的三卧房单位，另外10个是价格介于530万元至560万元的四卧房单位，总交易额超过8500万元。

这名不便透露姓名的业内人士说：“据我所知，买家现在还在考虑买多10个单位，使得他的买房总交易额可能超过1亿元，单单是他得支付的ABSD就达3000万元了。”

康宁河湾由城市发展（CDL）和凯德地产（CapitaLand Development）联合发展，共有696个单位。若包括这20个成批出售单位，该项目迄今卖出639个单位，相当于项目近92％。

外国买家青睐本地私宅

政府去年推出降温措施，将外国买家的ABSD从20％直接调高到30％。这也导致今年前四个月外国买家在本地购买的房子比去年同期减少约30％，共买入134个单位。

不过，政府在4月进一步放宽防疫措施后，外国买家交易量也跟着回升，4月共买入58个单位，显著高于首季每月平均的25个单位，占当月总销量9％，是2020年1月以来的最高比率。

合登房产集团（Huttons）研究主管李思德说：“现在外国一些地方局势依然不稳定，不少国家也受到通胀高涨问题影响。相比之下，新加坡通胀影响相对不大，利率较全球来得低，在全球市场动荡之际，被视为投资避风港，使得本地楼市继续吸引外国买家。”

橙易产业（OrangeTee & Tie）研究与咨询部总监孙燕清认为，许多外国买家还是钟情于本地私宅，因此当4月我国防疫限制放宽后，这些买家都纷纷回流到本地。

她说：“据我所知，不少外国富豪因当地政治和商业局势变化，已移民到新加坡申请成为公民或永久居民，所以外国买家实际交易量可能比官方数据来得高。”

但她也指出，外国买家交易量仍低于疫情前的水平，说明降温措施对他们还是带来一些冲击。

展望下来外国买家交易情况，符策铭认为，虽然ABSD涨至30％，一些买家依然会从长远考量，继续入场购买本地私宅，预料下来还是有大手笔的成批出售交易。

他还说：“现在优越地点的新项目并不多，外国富豪喜欢的大户型单位难求，所以他们想要以成批出售方式买房，问题或许不在于资金，而是有没有足够房子给他们买。”