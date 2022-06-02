布米达马农业 Bumitama Agri

这只股票于2014年5月19日升试1.29元，并于其每周一杆图以“转向”信号带领五波进入调整。2016年元月21日股价下跌至0.66元完成了第（1）波，接着向上回扯至同年3月23日的0.955元结束了第（2）波，遂进入具五波走势的第（3）波。同年8月3日股价下跌至0.67元完成了第（I）波，过后回扯至2017年2月17日的0.865元，且于其每月一杆图以“主要转向”信号结束了第（II）波。2018年11月19日股价下试0.59元，此为第（III）波，接着回扯至2019年4月18日的0.735元完成了第（IV）波，而第（V）波终于在8月19日的0.54元完成，同时也为第（3）波画下句号。同年12月31日股价回扯至0.81元结束了第（4）波。2020年3月23日股价下探0.34元完成了第（5）波，遂止跌回升。2021年元月13日股价上升至0.585元，此为图中的（a）波，过后回扯至同年3月4日的0.44元结束了（b）波，因此，目前正处（c）波升势，截至4月21日股价已经上升至0.86元；短期回扯，股价当下试0.605元的价位后，重返升势。