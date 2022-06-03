上市公司首季盈利比去年末季增35％

本地上市公司首季盈利比去年同期减少0.7％，但比去年第四季增加35％。有分析师认为通货膨胀导致企业经营成本增加，因而下调今年和明年的预估盈利。

本地主要上市公司已经陆续完成发布今年第一季业绩或业务报告。

卓星企业融资分析师麦敏媚接受《联合早报》采访时指出，上市公司可以选择是否发布季度业绩，“一些公司仅提供业务报告，内容往往缺乏具体数据。我们可以合理预期，那些盈利较好的公司较愿意提供详细数字。所以，第一季的盈利表现不容易有结论。”

如果只考虑发布季度业绩的新加坡海峡时报指数成份股，FSMOne.com研究及投资组合管理部高级研究分析员杨慧诗受访时指出，海指第一季盈利同比减少0.70％、环比增加35％，盈利表现主要由三家银行推动。

“由于收费收入以及一般准备金回注减少，三家银行的第一季度净利都比去年同期减少。与去年第四季相比，净利息收入增加，三家银行的净利强劲增长。”

若论表现最亮眼的领域，杨慧诗认为，工业板块的表现令人惊喜，特别是怡和合发（Jardine C&C）。她指出，怡和合发首季盈利改善，主要是因为阿斯特拉国际（Astra International）的盈利增长了84％。

阿斯特拉是东南亚最大独立汽车集团，怡和合发持股50.1％。估计经济复苏，阿斯特拉的汽车销售恢复增长，推动盈利强劲增长。

同时追踪海指股和非海指股的银河—联昌（CGS-CIMB）证券分析师骆敏仪认为，上市公司第一季度的盈利表现普遍不是太突出，盈利优于市场预期的公司只比不如预期的略多一些。

持续看好重开和大宗商品股

考虑到企业经营成本因为通胀居高不下而持续上扬，骆敏仪下调2022财年和2023财年的盈利预测。2022财年的下调幅度介于1.1％至32.7％，2023财年的下调1.3％至10.5％。

“尽管如此，我们调高了那些受益于经济重新开放和大宗商品价格上涨的企业的盈利预测，如航空交通。我们也看好银行因为净利息收益率（NIM）上升而受惠。”

由于外部风险持续升高，骆敏仪预期市场持续波动，因而也建议买入具备防御能力的房地产投资信托（REIT）和高股息收益率的股票，例如新电信（Singtel）和联实全球商业房地产投资信托（Lendlease Global Commercial REIT）。

星展集团研究分析师姚企钖、蔡素珍和杨文彬共追踪72家上市公司。49家公司的首季业绩符合三人的预期、11家超出预期、12家不如预期。

其中益资源（First Resources）和布米达马农业（Bumitama Agri）因原棕油价格飙升，业绩超出预期，姚企钖、蔡素珍和杨文彬将这个板块的2022财年盈利预测调高17.5％。

预期新加坡航空公司（SIA）盈利恢复增长，三人将工业板块的盈利预测调高25.3％。

姚企钖、蔡素珍和杨文彬也建议投资者接下来可以留意REIT。三人指出，REIT今年来受到加息的影响而大幅下滑，但他们认为，通胀将在第二季达到高峰，市场不再对加息感到恐惧，信托的股价会恢复上扬。首选是丰树工业信托（MINT）、星狮物流工业信托（FLT）和吉宝房地产信托（KREIT）。