A-Sonic宇航 A Sonic Aerospace

这只股票自2003年9月18日升试5.36元后，就进入三大波跌势。2009年3月18日股价下跌至0.23元，并于每周一杆图以“转向”信号完成了A大波，遂进入具三波走势的B大波。2010年8月12日股价上升至1.11元，旋于每月一杆图以“主要转向”信号结束了（a）波，过后回扯至2012年8月14日的0.28元，此为（b）波。2013年9月10日股价上升至1.85元完成了（c）波，同时也为B大波画下句号，遂进入C大波跌势。2016年9月21日股价下探0.118元，且于当天以“主要转向”信号结束了C大波，同时又于每周一杆图以“转向”信号带领股价回升。2019年12月11日股价上升至0.40元完成了五波升势的第（1）波，接着回扯至2020年3月26日的0.145元，此为第（2）波，过后一路挺升，今年5月11日股价已经上升至0.755元。期间由于股价从今年3月31日的0.63元上升至上述的0.755元，而“动力”信号却从正号界域的0.80161下降至0.56736处，因此，短期回扯股价当填补介于0.64元与0.63元及介于0.52元与0.505元的缺口后，重返升势。