薯条荒和鲜鸡荒，只是近几年市场众多货品和食材短缺的冰山一角。供应短缺的导火线是“供应链受扰乱”，这个热词在疫情暴发后备受关注。

今年2月，本地快餐连锁店肯德基（KFC）宣布暂停供应薯条，所有套餐中的炸薯条由炸马铃薯松饼代替。4月份，KFC再次闹薯条荒，在面簿贴文宣布暂以薯角（Potato Wedges）来代替，并戏称炸薯条“放年假去了”。

快餐店不卖炸薯条，乍听之下，可能不可思议，但其实也不稀奇。今年初，亚洲很多连锁快餐店也因薯条严重缺货，接二连三地传出限量售卖炸薯条的措施，例如日本麦当劳停售中和大份装炸薯条；马来西亚麦当劳则停售大份装炸薯条，还在社交媒体发文时不忘搞笑：这是个令人毛发皆“薯”的供应紧缩！

快餐店闹薯条荒，“祸首”都是供应链瓶颈造成进口冷冻薯条到货延迟。

“薯条荒”还没来得及解决，马国最近又闹起“鸡荒”来，从6月1日起禁止出口活鸡，以确保马国国人有足够的鸡肉供应。我国去年入口的活鸡，就有三至四成来自马国，因此这项出口禁令，可能造成我国鲜鸡肉供应短缺，而生鸡肉或甚至其他肉类的价格接下来预计也会上调。朋友戏称，到时可能连肯德基套餐的炸鸡都要“放年假”去了。

别小看鸡肉这普通不过的农产品，它可是本地最受欢迎的肉类，每个国人年均吃上36公斤，远超排名第二的猪肉及海鲜（每个国人年均吃上22公斤）。本地人可说是无鸡不欢，有平民国菜之称的海南鸡饭还是很多国人到小贩中心用餐时必吃的食物。你能想象国菜暂时消失或减产，或售价涨到让普罗大众难以下咽吗？

其实，上周三我们一群同事光顾报馆对面咖啡店的鸡饭摊时，已吃不到白斩鸡了，只好改吃鸡丝通心粉。大失所望之余，不禁感叹，曾几何时，在肉类当中最经济实惠的鸡肉，如今却成了一鸡难求的“奢侈品”。

从业者的角度看，却又是另一挑战。鲜鸡肉摊贩面对这突如其来的供应链干扰，无不感到措手不及，如果之前没有好好将供应网络多元化，现在恐怕已无法及时调整供应，可能要面临暂时停业。那些之前有妥善经营海内外供应网络、建立稳定商业伙伴关系的摊贩，可能就比较能在这一波的鲜鸡肉荒中，继续屹立生存。

至于那些以售卖鸡肉为核心食材的熟食摊贩和其他饮食业者，据了解，有些已经积极进行食谱改良，善用替代肉类或冷冻鸡肉，确保食品味道和口感都能兼顾，好让顾客继续买账。有些较懂得变通的摊贩甚至已打算改卖其他无鸡肉的食品，希望能安然度过逆境。那些束手无策的小贩，就唯有短暂休业。

薯条荒和鲜鸡荒，只是近几年市场众多货品和食材短缺的冰山一角。供应短缺的导火线是“供应链受扰乱”，这个热词在疫情暴发后备受关注。病毒不断变种，让新毒株的传染率和各国群体免疫的安全门槛不停拉锯，疫情一波未平一波又起，无形中减缓甚至阻断原材料或制成品的供应链系统。

在全球疫情还未完全控制下来之际，俄乌战争与地缘政治冲突，彻底改变了全球供应链的布局。气候变化等相关灾害加剧粮食危机，一些农产国为了满足本国人民需求，禁止出口，使问题雪上加霜，加上之前能源价格飙涨推高物价和营运成本，通胀进一步升温。

供应链问题迅速侵蚀 生活质量与消费选择

供应链问题已迅速侵蚀着我们的生活质量、消费能力、消费选择等。我国核心通货膨胀率在4月份攀升至3.3％，创下10年最高。单单食品价格就上涨4.1%，高于3月份3.3%的涨幅，其中鸡蛋价格至少涨了30%。高端消费品也因供应链受扰乱而大受影响。全球半导体业供应紧张，导致一些豪华汽车型号在抵达本地时缺少触摸屏和通信系统等零部件；苹果公司今年也因此延迟推出万众期待的iPhone14。

供应链中断的威力，不仅可对全球经济发起毁灭性的洪水冲击，也可能重写工商管理专业书籍。因为在这之前，很多世界最权威的商场决策精英都没有想到供应链受干扰对全球经济的影响会如此巨大，这使到很多高管开始把它纳入企业的风险管理之中，或者视为重中之重。

面对供应链中断威胁，政府、企业、消费者都必须扮演好各自的抗战角色。新加坡的经济特别依赖进口活动，因此政府多年来一直不遗余力地为我国建立一个坚韧的供应链系统。

企业必须了解到供应链中断问题将会是未来不明朗商业环境的常客，唯有保持灵活决策、开拓多元供应和生产来源，才是智者生存之道。

至于消费者，最好保持一种开放的心态，没有炸薯条就吃炸马铃薯松饼，要不就吃其他点心。再来，牢记囤货只会加剧货物短缺，更是炒高价钱的罪魁祸首。

日前同事传来一个视频，里头播放着早年台湾歌手凤飞飞唱红的《掌声响起》歌曲旋律，但歌名已改成《涨声响起》。一不知名的歌手悠悠地唱着：

站在超市的柜台，看着什么都涨起来，我的心中悲伤又无奈，低价东西不再，多少价格已更改，百姓买不起青菜……

歌词道出了老百姓的心声，相信许多人有都同感。吃不到海南鸡饭，不是什么大事，也不只是鸡荒的问题。鸡荒更不是饥荒，它只是动摇了人们的餐桌，没有必要惊慌。较令人担心的是鲜鸡短缺可能推高其他肉类或食材价格的连锁效应，加剧通货膨胀，加重生活费压力。