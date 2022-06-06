海峡时报指数 Straits Times Index

本栏与上周一（30日）曾论及指数填补介于3251.31点与3275.07点的缺口已是近在眉睫，过后当向下填补介于3218.72点与3209.18点及介于3201.05点与3179.58点间缺口。当时指数为3230.55点左右。31日指数升试3263.11点，遂将上述第一个缺口的一部分填补；无奈后劲不足，竟于当天以“转向”信号进入调整。6月1日指数骤然上升至3253.15点，由于升势甚急，造成介于3237.31点与3232.49点出现缺口。2日指数跳空下试3217.75点，旋将上述第二个缺口的一小部分填补；由于跌势特急，又在介于3243.76点与3244.00点留下缺口；3日指数略升至3245.18点，随即将此缺口填补。回顾指数自今年3月29日的3456.09点下跌以来，一个跌势“斜向交叉”走势已经悄悄形成。4月18日指数下跌至3303.07点完成了第（二）点，过后回扯至4月29日的3389.64点，此为第（三）点。5月12日指数下探3165,18点结束了第（四）点，接着回扯至5月31日的3263.11点完成了第（五）点。若以上图第（三）与第（四）点的价差，计自第（五）点，可测得短期目标为3038.65点。