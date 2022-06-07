蚂蚁集团数码银行“星熠数字银行”试运营

中国科技巨头蚂蚁集团在新加坡注册的数码银行“星熠数字银行”（ANEXT Bank）昨天（6月6日）宣布试运营，成为第二家在本地开业的数码银行，使得本地银行业竞争更趋激烈。

不过，星熠数字银行首席执行官卓淑美强调，银行的目的并非跟其他银行展开价格战，反而可能跟现有银行合作。

她在记者会上谈到星熠数字银行是否会提供更吸引人的利率时说：“我们不是来竞争的，更绝对不是要掀起一场价格战。因此，我们所提供的利率将符合市场走势。”

她也说，银行会采取开放和合作的方式，与行业伙伴和公共部门携手合作，为中小企业提供更简单、安全和富有价值的金融服务。这包括与现有银行和金融业者合作。

蚂蚁集团为中国最大的线上金融平台，过去一年多来面对监管逆风。这多少促使它加快海外市场拓展计划，特别是以新加坡作为东南亚业务中心，帮助它抵御冲击影响。

星熠数字银行是于今年6月2日获得新加坡金融管理局批准开业，并在昨天举行开幕仪式。

银行说，它的设立是蚂蚁集团海外拓展计划的重要部分，下来将专注于为本地和区域的中小企业提供数码金融服务，特别是那些从事跨境业务以促进增长和全球扩张的企业。

它也表示会利用蚂蚁集团深厚技术和专业知识，以及热衷于服务客户的本地团队，为实现这一愿景做好准备。

卓淑美强调，星熠会通过蚂蚁在大中华区所覆盖的业务，帮助本地中小企业探讨大中华区机遇，促进贸易往来。

金管局首席金融科技官莫汉蒂（Sopnendu Mohanty）和蚂蚁集团国际事业群总裁赵颖出席了昨天的开幕活动。

莫汉蒂说：“数码银行的持续创新和新功能，无疑将为本地金融业增加更多的增长引擎，”

另外，星熠数字银行与Proxtera签署一份为期两年的谅解备忘录。Proxtera是由金管局、资讯通信媒体发展局（IMDA）和私营部门实体支持的企业，旨在通过建立市场平台，改变和实现中小企业和企业之间的跨境贸易。

根据协议，星熠数字银行和Proxtera将共同创建一个开放框架，让参与的金融机构为中小企业就全球贸易方面提供融资和风险缓解支援。

星熠数字银行会率先推出双元货币商业户头，并从今年第三季开始允许企业开设户头。

金管局在2019年6月底宣布将发出多达五张纯数码银行执照，并开放给非银行业者申请。最终，Grab和新电信（Singtel）组成的GXS以及冬海集团（Sea）各获一张全面数码银行执照、蚂蚁集团和绿联国际银行（Green Link Digital Bank，简称GLDB）各获一张批发数码银行执照。

去年9月，渣打银行（新加坡）获金管局授予全面银行执照，与职总创优企业合作社（NTUC Enterprise）合资设立我国第五家数码银行优信银行（Trust Bank）。

绿联国际银行于上周五宣布开业，成为率先在本地投入运营的数码银行之一。