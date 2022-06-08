宝泽亚太房地产信托 AIMS APAC REIT

这只股票于2009年3月16日下探0.58元，并于每周及每月一杆图皆以“转向”信号止跌回升，同时开启三大波回扯，而其间A大波又具三波。同年10月20日股价回升至1.30元完成了（A）波，接着下调至同年12月9日的0.86元，此为（B）波。2013年5月17日股价上升至1.81元，遂于当天以“主要转向”信号结束了（C）波，同时为A大波画下句号，旋进入具三波走势的B大波。2016年11月28日股价下跌至1.245元完成了（a）波，接着回扯至2019年7月5日的1.50元，此为（b）波。2020年3月23日股价下探0.90元结束了（c）波，同时也为B大波画下句号，旋进入C大波升势，且形成一个升势“斜向交叉”。2020年5月29日股价上升至1.32元完成了图中的第（二）点，过后回扯至同年11月2日的1.14元结束了第（三）点。2021年9月8日股价上升至1.60元完成了第（四）点。估计第（五）点已经在今年3月8日的1.33元结束了，因此，只要这个价位能坚守，股价当有机会升试1.79元的基本目标。