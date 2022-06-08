结合商业空间 可建近800个单位 滨海南推出首幅私宅地段

政府将在今年下半年售地计划下，推出六幅正选名单地段和八幅备售名单地段，预计共可建造7310个私宅单位。滨海花园巷地段在六幅正选名单地段中备受市场关注，标价预计超过10亿元。

政府将在滨海南推出结合商业空间的首幅私宅地段，可建造约795个住宅单位。由于这幅地段标价预计超过10亿元，分析师预料地段会受到财力雄厚的发展商或财团青睐，吸引三至五方竞标。

这幅位于滨海花园巷（Marina Gardens Lane）的地段占地1.23公顷，零售空间面积顶限为750平方公尺，托儿所的总楼面面积至少500平方公尺。

政府今年下半年将在售地计划下，推出六幅正选名单地段和八幅备售名单地段，预计共可建造7310个私宅单位。滨海花园巷地段在六幅正选名单地段中备受市场关注。

国家发展部昨天（6月7日）在文告中说，这幅地段的推出将开启滨海南区的发展。滨海南将是自给自足的社区，设施包括公园、公共空间、体育和休闲设施、私人服务商店和餐饮场所，以及托儿中心。

分析师：发展商拥有先行优势 滨海花园巷地段料抢手

市区重建局在2013年公布的发展总蓝图草案中制定滨海南的发展计划。占地45公顷的滨海南区毗邻滨海湾花园，由滨海蓄水池和新加坡海峡环绕。它综合零售、办公、酒店和住宅用途，可兴建逾1万个住宅单位。

橙易产业执行董事陈道俊接受《联合早报》访问时说，滨海花园巷地段预料会是正选名单地段中最抢手的。未来发展项目将是首个毗邻热门旅游景点滨海湾花园的住宅发展项目。

“买下这幅地段的发展商在开发滨海南地区将拥有先行优势。根据市建局总蓝图，这幅地段是这区五个地段当中的第一幅住宅地段。”

莱坊咨询部主管陈姳潓也认为发展商将会激烈竞标这幅地段。项目一旦竣工，可一览无遗地欣赏中央商业区、滨海湾花园、滨海蓄水池和海景所形成的风景线。

“至少在这个地区的其他项目发展起来之前，这个项目也是国庆日烟花表演现场的‘前座’。”

合登房产集团高级研究主管李思德则认为，虽然这个地段是正选名单中的“最佳地段”，将与未来的滨海南地铁站直接相连，但由于地段价格或超过10亿元，可能只会吸引到大财团来竞标，以分担风险。

戴玉祥产业研究和咨询总监蓝振文预料，这幅地段会成为延伸滨海湾“生活、工作、娱乐”地带的试点。

他说，地段的零售总楼面面积上限为750平方米（8073平方英尺），也没有与滨海湾直接相连，因此预料会较吸引有经验策划艺术化零售空间的发展商竞标。