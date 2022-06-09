海外寻供应异国水果本地飘香

本地传统企业数十年来经历过不少风风雨雨，也成功熬过了疫情的严冬，但它们若要与时并进，就得跳出传统思维，接纳新的商业模式，才能在危机中找到商机。

拥有87年历史的东兴饼家突破传统思维，为老品牌注入新生气。百年企业白新春茶庄面对突如其来的危机依然站稳阵脚，拓展线上零售迎来契机。鲜唛新加坡成立多年来也屹立不倒，在挑战中把握机遇。

上世纪80年代初，樱桃、鳄梨果和草莓等是本地较少见的水果，属于小众市场。鲜唛新加坡（Freshmart Singapore）创办人许俊川看准这方面商机，到世界各地寻找供应商，凭着先行者优势开创新天地。

不过，有利可图的生意必然有竞争。这家本地企业在众多竞争者中保持优势，而且越做越大，靠的是顺应变化的敏捷，以及不断精益求精。

创立于1980年的鲜唛新加坡是家族企业，现由许俊川和一对儿女参与管理。公司初期为餐馆和酒店供应非热带水果，后来也提供给游轮、航空业者，以及大众超市。

今年70岁的许俊川接受《联合早报》访问时透露，本地早期主要只有一家欧洲公司进口异国水果，让他萌生起专攻这个小众市场的点子。

他说：“我开始时是到美国和澳大利亚寻找供应商和采购本地不常见的水果。这些产品主要针对较高端的市场。”

采购异国水果可有一番学问，例如，国外农场一般上是在草莓变全红色后才摘下，但如果把这样熟透的草莓运来新加坡，可能还没来得及送到零售店就烂了。有鉴于此，实地考察原产地非常重要，可直接与供应商沟通，相互了解要求，确保品质良好。

许俊川指出，公司业务的突破点是在1980年代末到90年代初，当它开始为游轮业者供应水果，每次订单额可高达上千美元。与此同时，公司从莫罕默苏丹路的店屋，搬进巴西班让蔬果批发中心，除了直接卖给顾客，也批发分销给其他商户。

生意越做越大必然引来竞争对手，争相在市场分一杯羹。对此，许俊川处之泰然地说：“我们一直都面对这样的挑战，人家看到你做得不错，就会想要和你做一样的事。我相信只要专注于提供服务、确保产品素质，并且不断寻找新的产品，就能领先竞争对手。”

凭应对沙斯经验 从容面对冠病

营业接近半个世纪，不免遇上大风大浪。2003年，巴西班让蔬果批发中心暴发沙斯疫情，被迫关闭10多天，影响了供应链的运作。

这场突如其来的危机让公司上了一堂宝贵的课。许俊川说：“由于无法进出批发中心，我们只好从机场或港口拿货，然后直接派送给客户。我们从这起事件中学习到必须要制定应急计划。这样一来，如果发生突发情况，我们能够继续运作，特别是生意规模更大，更须要做好防范。”

在沙斯之后，公司在西海岸班丹环道租用工业空间，把办公室和冷藏链设施从巴西班让蔬果批发中心搬到新地点。位于批发中心的店面继续营业，在那里进行批发分销生意。公司后来结束租约，在西海岸买下物业。

这场沙斯危机也为公司带来了新的机遇。许俊川的儿子许嘉韵（36岁）补充说：“那个时候超市手忙脚乱，到处尝试取得供应。我们长期以来建立良好的全球采购网络，凭着这个优势可在短时间内拿货。这让我们有机会与超市合作，从中建立好关系。”

公司目前从约20个国家进口水果，并供应给全岛100多家超市。它聘有100多名员工。

有了应对沙斯危机的经验，公司面对冠病疫情时更加从容。疫情于2019年底暴发初期，它已为最糟糕的情景做好打算，开始划分部门和运作，以防万一。也正是尽早有所准备，我国在2020年4月实施病毒阻断措施时，公司上下很快适应新的工作模式。

许嘉韵指出，随着社会变得富裕，国人的教育水平提高，他们更愿意尝试异国水果，这不再是小众市场。有鉴于此，公司必须调整策略，以量取胜，实现更大的经济效益。

此外，为了迎合现代贸易模式，公司减少供应给餐馆和游轮业者的生意，专注于服务更广大的超市客户。

至于为何没有进军电子商务，许嘉韵解释，开拓电子商务的营运成本实在太高，如果缺乏规模，会很难达到收支平衡。

第二代加入推动数码化 要把家族生意发扬光大

许嘉韵在本地大学时修读会计系，他坦言，之前没有打算接手父亲的生意，对金融领域工作较感兴趣。“父亲是公司的主要支柱，他非常忙碌，一个星期七天每天工作。我当时的想法是毕业后帮他几年，待业务上了轨道，并采取适当流程后，才去追求其他兴趣。”

然而，这名对采购水果一知半解的年轻人，加入后花了一年时间熟悉运作，渐渐对这个行业产生热忱，并决定留下来把家族生意发扬光大。

许嘉韵认为，尽管是家族企业，但管理上必须企业化，才能跟上时代的步伐。他积极推动公司数码化，通过采纳企业资源规划系统来提高效率。

对于孩子愿意接手，许俊川感到欣慰。“他们为公司注入新点子，让管理更加有结构性，同时引进机器和电脑软件，这些让公司以更强大的姿态，在现代贸易领域取得增长。”

展望未来，这个家族生意把眼光投向更广大的世界舞台。公司在进口异国水果上拥有丰富的经验和人脉网络，希望借助这些优势开拓新的海外市场。

（三之三）

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