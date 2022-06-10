辉盛国际信托 Frasers Hospitality Trust

本栏于2020年9月18日曾预估这只股票当时正处（C）波升势，并将填补介于0.555元与0.56元的缺口。当时股价为0.425元。实际上，（B）波下调尚未结束，因此，股价继续下滑。同年10月30日股价下试0.385元后，随即以“转向”信号完成了一个源自同年6月9日从0.555元下跌以来，三波走势中的c波，同时也为（B）波画下句号，旋进入具三波的（C）波升势。12月17日股价上升至0.555元，遂以“主要转向”信号完成了A波中的（a）波，过后回扯至2021年2月23日的0.46元结束了（b）波，随即上升至2021年4月15日的0.595元，此为（c）波，同时也为A波画下句号。同年9月20日股价下探0.44元完成了a波；接着回升至同年10月13日的0.52元，此为b波。几经反复，c波终于在今年3月7日下试0.42元顺利完成，同时也为B波画下句号。今年5月6日股价已经上升至0.67元，由于其“动力”信号随时会穿上“中性线”进入正号界域，迄时当带领股价填补介于0.72元与0.735元间的缺口。