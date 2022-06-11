税制与利于经商环境吸引大量投资 我国在亚太具备最佳起步公司生态系统

根据研究公司StartupBlink发布的《2022年起步公司生态系统指数》报告，在全球排名方面，新加坡同样上升三个位置到第七，是除中国以外的第二个亚洲国家。排名前三依次是美国、英国和以色列。

优良的经商环境大力支持起步公司发展，我国今年取代中国成为亚太区具备最佳起步公司生态系统的国家，在全球则排名第七。

根据研究公司StartupBlink发布的《2022年起步公司生态系统指数》报告，新加坡以23.41分上升三个位置登上亚太区榜首。澳大利亚和中国分别以22.45分和20.66分排位第二和第三。

在全球排名方面，新加坡同样上升三个位置到第七，是除中国以外的第二个亚洲国家。排名前三依次是美国、英国和以色列。

若以城市来看，新加坡在全球排位第22，紧随第20位的奧斯汀（Asutin）和第21位的圣地亚哥（San Diego）之后。报告说，新加坡与这两座城市的评分差距很小，加上新加坡在金融科技方面的评分较高，明年有望跻身20大。

报告指出，新加坡的税务制度和有利于经商的环境吸引大量投资，造就不少价值数十亿元的起步公司。在美国上市的超级应用公司Grab就是一个例子。

新加坡社会稳定，基础设施完善，逐渐成为大型起步公司开设亚洲总部的地点，也是外国企业进军亚洲市场的门径。

新加坡的市场小，人口少，起步公司主要靠在海外发展来壮大业务。因此起步公司创始初期便放眼全球，发展为区域公司。

我国政府也大力支持起步公司发展，但报告指出，若起步公司过度依赖政府援助，可能弊多于利。另外，新加坡也应该着重于吸引全球人才以维持竞争力。

协助起步公司发展的加速创业计划也日益增加，提供自主和公司贷款。本地大学培训许多高素质的研发人员，同时也鼓励学生创业。

报告也特别点名本地电子商务网站Carousell、企业与工业产品电商平台Moglix和的数码付款公司Coda Payments。

Carousell联合创办人陈翊伟、郭修瑞和吴承翰，曾参加新加坡国立大学海外学院计划，在美国硅谷实习一年启发他们以科技为人们解决生活难题。三人创业时面对重重困难，但获得不少政府资助才得以逐步站稳脚步。

陈翊伟接受《联合早报》访问时说：“创业行动社群起步公司基金、初期创业基金计划等资助计划，甚至是大牌71的受津贴办公空间，都使我们这种起步公司的创业过程更加顺利。新加坡现在的创业环境非常蓬勃，在过去10年里，我们与创业社群一同成长，获益良多。”

作为世界第二大经济体的中国，今年表现不理想，不仅在亚太区的名次下滑，在全球排名也从去年的第七跌至第10。

报告说，中国的起步公司生态系统不对外开放，起步公司只专注于中国市场，没有积极向海外拓展，在区域市场和全球市场的业务规模有限。此外，中国禁止加密货币也可能导致当地企业失去在这个新领域取得成功的机会。

中国起步公司的增长潜能已大致实现。中国是唯一能同美国竞争全球创业领导地位的国家，但中国必须放眼全球，与世界互联网接轨，中国创业者才能在海外扬威。