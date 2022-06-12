父母帮一把 买房有何难？

在借贷限制收紧的情况下，年轻买家依然有能力负担价格高昂的私宅，他们是怎么做到的呢？不少人相信，部分原因是得到父母的帮助。

上周报章报道来自中国的买家一次过买了康宁河湾（Canninghill Piers）的20个单位，总交易额估计超过8500万元，引起网上一番讨论。

有人表达了不满与挫折感，觉得自己工作一辈子都买不起这个项目的一个单位，这名买家却一人购买20个。有人则羡慕买家的孩子，一生下来注定富贵命，不用打拼就享尽高档私宅的奢华生活。

父母帮忙买房，最近成了朋友圈中的热门讨论话题。在房价物价不断高涨、薪水却似乎停滞不前的背景下，大家都对下一代如何能自立买房感到担忧不已，一些则准备出资帮助孩子顺利完成“房事”。

朋友A说，女儿刚大学毕业，跟未婚夫看中红山的黄金地段组屋，但价格不菲，四房式单位不包括津贴的售价从54万元起，最高价格为73万7000元。他决定帮女儿赶紧买下组屋安定下来，早点生儿育女建立小家庭。

“现在年轻人，你不在经济上帮他们一把，单靠他们的薪水，可能连组屋都买不起。”他无奈地说，一语道尽许多父母的心声。

朋友B和妻子各有一套私宅，他现在准备用年过21岁的孩子名字多买一套，一方面可以省去高额的额外买方印花税（ABSD），另一方面想让孩子赢在起跑点上。

对他来说，房子只会越来越贵，用孩子的名字买房可取得长远的投资回报，又确保孩子有个遮风挡雨的地方。

他说：“过去我和一些富家子弟都不在一个赛道上。现在我辛苦了大半辈子终于有资本了，怎么说都不能放弃我或孩子的这个优势。”

朋友B以孩子名义投资买房，到底是为了他自己还是孩子呢？我想，现实大概是介于两者之间，或更倾向于前者吧。

35岁以下私宅买家 六年内增一倍

近年来，私宅买家有越来越年轻化趋势。根据统计局数据，独自居住或搬离父母家的35岁以下本地人（公民及永久居民），从2015年的2万3700人，增加一倍至2020年的5万1300人。

PropertyGuru去年的调查显示，在22岁至39岁组别的本地人当中，有77％考虑一年内搬出父母家，他们大多已有一些买房积蓄。

与房地产界人士谈起，他们表示许多新私宅买家的年龄约25岁至35岁。这群买家出手果断大胆，只要觉得地点合理和具增值潜能，2000元的高尺价单位也毫不犹豫地买下。

他们也指出，年轻买家往往是带着父母一起看房，后者在选房时，明显有着极大的话语权。所以，最终出最多钱的人可能还是父母。

事实上，我国新私宅价格去年全年上涨10.6％，即便政府出台降温措施，今年第一季仍上涨0.7％。房价走势之凌厉固然叫人惊叹，更令人咋舌的是楼市流动资金之强劲，在借贷限制收紧的情况下，年轻买家依然有能力负担私宅的高昂价格，他们是怎么做到的呢？

不少人相信，部分原因是得到父母的帮助。他们在经济上有能力，考虑到房子升值很快，他们乐意在经济上帮孩子一把，“顺便”视为一项投资。

尤其是新一轮降温措施出台后，公民买第二套房屋的ABSD调高至17％，投资成本顿时大涨。蠢蠢欲动的投资型父母，自然更乐意通过帮孩子买房，以节省额外税务成本。

可惜的是，年轻买家的私宅交易中，父母帮忙买房的比率占多少，他们提供的资金又有多少，无论官方或发展商都难以探知这方面的数据。

父母帮忙买房 可能引起家庭纠纷

对一些年轻人来说，父母帮忙买房，不也是他们的责任吗？

像一些刚踏入社会工作，起薪高但储蓄和公积金较少的年轻专业人士，他们负担得起每月房贷，唯独无法拿出几十万元付首期付款，跟父母拿钱或借钱成了买房的最佳途径。这就好比是一笔“创业基金”，免去他们首期付款的压力，当他们事业逐渐上轨道后，他们还有能力加倍奉还父母的供款，让父母和他们一起享受房产投资的红利。

但我认为，父母帮忙买房，或许能解决孩子短期的资金周转问题。长远来看，它可能带来家庭纠纷等弊端。比如孩子离婚，和另一半分割房产，父母出的钱是否会被孩子私吞？当父母年老时，有意搬来和孩子同住或是要变卖房子时，孩子不同意时又该如何解决？

此外，市场瞬息万变，任何行业都随时会被颠覆。像科技行业过去两年迅速扩展，近来却有泡沫化迹象，有公司开始大幅裁员。之前享有高薪，背上沉重房贷的年轻专业人士，如果突然失业，将可能面对房贷断供危机。

玩电子游戏有所谓的金手指，通过窜改游戏的数据，轻松升级打败游戏Boss（即守关的“大魔王”）。父母帮忙买房无异是年轻人买房的“金手指”，让他们无须如一般人努力奋斗、克勤克俭，马上就能升级为屋主，实现拥屋梦。

遗憾的是，父母的帮忙往往害了孩子，让他们在经济上无法独立，也失去了通过自身艰苦奋斗获得一切的重要人生经历。更有甚者，父母帮忙孩子买房间接推动了房价飙涨，抬高其他人入场的门槛，把高房价问题如罐子般不断地往前踢，让下下一代面对更棘手的局面。

打游戏没有金手指，输给Boss时大不了重新再练级。可是人生不是打游戏，没了父母的“金手指”庇护，一旦遭遇房贷还款困难，将可能变得一无所有，无法重来。