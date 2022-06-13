海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（6日）曾论及指数自今年3月29日的3456.09点下跌以来，一个跌势“斜向交叉”走势已经悄悄的形成。若以图中第（三）与第（四）点的价差，计自第（五）点，可测得短期目标为3038.65点。当时指数为3231.97点左右。见报当天指数仅略微下滑至3216.12点，7日指数一度下跌至3214.34点，过后以全天最高的3231.54点闭市，仿佛拟重振雄风。8日指数上升至3241.80点，无奈力不从心，竟以3225.80点闭市，较前一天的闭市价3231.54点稍低而成了“转向”信号。9日指数骤然下试3198.38点，由于跌势甚急，造成介于3225.26点与3225.80点出现一个小缺口。10日指数跳空直试3176.17点，同时在介于3192.56点与3209.62点留下缺口。由于指数自2021年4月30日的3237.23点上升至今年2月17日的3466.23点，期间其每周一杆图中的“动力”信号却从正号界域的0.72097下跌至0.23975处；如今更是下滑至0.03718处。估计指数短期回扯，充其量也只能填补上述第二个缺口，过后当在本周或下周，因上述“动力”信号跌穿“中性线”，而带领指数朝3038.65点的目标前进。