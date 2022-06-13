拟议修正法案调高消费税 财政部展开公众咨询活动

财政部将就消费税（GST）从7％调高至9％的拟议修正法案，展开公众咨询活动。

财政部周一（6月13日）发布文告说，它在征询公众对五项拟议修正法案提供反馈意见，其中两项是在今年2月18日的财政预算声明中宣布的。

第一项修正法案是从明年1月1日起将消费税从7％调高到8％，后年1月1日再上调至9％。

第二项修正法案是更新旅行安排服务（住宿安排付在内）的消费税处理方法，从明年1月1日起将以“所属地规则”（place of belonging rule）为基础。这将确保本地和海外供应商提供这类服务时，在消费税处理方法上保持一致。

政府上一次调整消费税是在2007年，当时政府一次过将消费税从5％调高至7％。

副总理兼财政部长黄循财在今年预算案宣布调高消费税时指出，增加政府收入以支持医疗和其他社会支出的需求迫切，但他也理解新加坡人对物价上涨的同时增加消费税感到担忧。在全面考量了疫情、我国经济形势和通胀前景后，政府决定把消费税调高推迟到明年，并分两次进行。

其他三项拟议修正法案主要为消费税制度定期检讨，旨在改善消费税制度管理和提高现有立法的清晰度。

公众可在财政部和REACH网站获取公众咨询活动相关资料，包括消费税修正法案草案，并从6月13日至7月4日以电邮提供反馈意见。