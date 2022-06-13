美国通胀再创新高 亚股全线下挫海指跌42点

美国通货膨胀再创新高引发股市动荡，亚太股市周一（6月13日）全线下跌，本地股市全日下滑1.33％。

新加坡海峡时报指数周一下挫42.38点，闭市报3139.35点。整体交易量16亿5000万股，交易总值14亿4000万元。上升股151只，下跌股407只。

区域股市当中，日本、香港和韩国都大跌逾3％。其他市场如印度和台湾的表现也相当疲弱，下跌逾2％。

CMC市场分析师王绥勤接受《联合早报》访问时说，美国5月份通胀率创下自1981年12月以来的最高水平，同比攀升8.6％，促使美国主要股市上周五大泻，进而拖累了本地股市的表现。

王绥勤说：“美国通胀情况炽热，现阶段说当地通胀已见顶的可能性不大，使得市场更加预期美国联邦储备局展开更激进的加息策略，以控制高涨的通胀压力。”

联邦公开市场委员会（FOMC）将在来临周四召开政策会议，市场原本预计联储局会宣布加息50个基点。不过，美国通胀情况不见好转，当局把升息幅度上调至75个基点的可能性大大提高。

辉立证券研究部高级投资分析师蔡栋梁同样认为，通胀情况失控，将促使联储局维持鹰派姿态。此外，经济可能出现“硬着陆”的局面令人担忧，本地海指短期内的展望并不乐观。他预测，海指支撑点为3000点，阻力水平为3232点。

美国通胀持续居高不下，自去年10月以来，美国的物价指数同比涨幅已连续八个月高于6％。

海指30只成份股昨天跌多升少，领跌的怡和控股（Jardine Matheson）全天下挫4.32％至54.76美元。大华银行（UOB）和华侨银行（OCBC）则分别下滑1.70％和1.38％，收报27.21元和11.45元。星展集团（DBS）则微跌0.76％至29.9元。

海指成份股中只有新电信（Singtel）和胜科工业（Sembcorp Industries）的股价上扬，分别上涨0.79％和0.36％，收报2.54元和2.79元。

个股消息方面，吉宝基础设施信托（Keppel Infrastructure Trust）同晶科电力签署一项不具约束力的谅解备忘录，探讨光伏场（solar farm）和储能的投资机遇。

根据谅解备忘录，晶科电力将发掘高达1000兆瓦的光伏场和储能可投资项目。这些投资项目地点包括亚太地区、欧洲和中东的主要发达市场。

中国光大水务（China Everbright Water）周一宣布，发行总值7亿人民币（约为1.45亿新元）的第一期永续中期票据。发行期限为3+N年，利率为3.30％。这批票据全部由机构投资者认购，认购率为2.36倍。

针对媒体早前报道，特殊目的收购公司珀伽索斯亚洲（Pegasus Asia）可能进行并购，公司周一作出澄清，指相关洽谈还没有进展到初步阶段之后，它没有针对实质条件达成任何具约束力的协议。公司强调，它没有决定是否要继续，也不确定或保证会继续或实现交易。

运通网城房地产信托（EC World REIT）宣布，与富春国际达成一项不具约束力的谅解备忘录，探讨把位于中国杭州的北港物流一期以及崇贤港物流这两个项目脱售给后者掌控的公司。