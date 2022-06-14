来自中国永久居民买家 购得新达城大厦2一整层楼

一名来自中国的新加坡永久居民，以约3880万元的价格买下新达城大厦2（Suntec City Tower 2）的一整个楼层。

这项交易由合登房产集团（Huttons）促成。

本地今年来最大宗交易 3300元尺价也创最高

根据公司文告，这个面积约1万1743平方英尺的分层地契办公空间位于第26至第30楼之间，每平方英尺为3300元，是新达城大厦2整层办公楼交易历来最高的尺价。

根据买卖禁令（caveats）资料，这是今年来最大宗的交易，尺价也是最高的。

合登房产集团高级部门总监林勇达指出，买家对这个项目的精心装修和滨海湾景观表示满意。

促成这项交易的林勇达受访时说，买家购买这个项目的目的为个人用途，具体详情不愿透露，只说与买家的家族企业有关。

业者：买家是超高净值客户之一

林勇达说，近几年有很多来自大中华区的超高净值客户进军本地市场，投资范围包括房地产各领域。

他接受《联合早报》访问时透露，上述买家是超高净值客户之一。

合登房产集团高级研究主管李思德受访时说，买家熟悉新达城大厦2这个混合发展项目，也喜欢它的方便地点，周围有零售商店、酒店和办公楼。

李思德认为，随着经济恢复增长，越来越多资金和投资者涌入新加坡。

甲级分层地契办公空间在中央商业区相当罕见，新达城是投资者的首要投资选项之一。

新达城大厦2曾在2020年和2017年，分别以每平方英尺3209元和2850元的价格售出第33楼层和第35楼层。