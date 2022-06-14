MSCI新加坡自由指数

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MSCI新加坡自由指数的波动性比海指大，为投资者提供交易机会。

什么是MSCI新加坡自由指数（SGX MSCI Singapore Free Index，简称SiMSCI）?

SiMSCI追踪新加坡20只大型和中型股，这些股占本地股市约85％的经调整自由流通（free float）市值。自由流通市值的计算方式是将股票价格乘以可在公开市场交易的流通股票数量。

SiMSCI和新加坡海峡时报指数有什么不同？

■成份与权重

在SiMSCI和海指当中，本地三只银行股的权重极大，截至今年5月分别占45.46％和44.06％；SiMSCI由20只成份股组成，而海指成份股有30只；SiMSCI有两只不是在本地挂牌的股票，那就是分别在去年5月27日和今年2月28日被纳入指数的冬海集团（Sea Limited）和Grab。海指的成份股都是本地上市公司。

■波动

冬海集团列入SiMSCI后，SiMSCI的波动比海指更大。截至今年6月7日，SiMSCI的30天波动率为20.35％，海指12.51％。相比之下，截至去年5月27日，SiMSCI的30天波动率仅达14.89％，海指13.83％。

■表现

SiMSCI和海指去年和前年的表现一致，但海指今年来取得正回报率，SiMSCI则处于负回报率状态。SiMSCI和海指去年分别上涨4.38％和9.84％。截至今年6月13日，SiMSCI今年来下跌14.71％，海指则上涨0.5％。

SiMSCI与区域和全球同行的表现比一比？

SiMSCI今年来的表现比MSCI世界指数好，但比MSCI AC亚细安指数差。不过，以过去一年的表现来看，SiMSCI跌了16.61％，跌幅大于MSCI世界指数的6.92％和MSCI AC亚细安指数的8.81％，部分原因是受到冬海集团的拖累，占SiMSCI权重较大的冬海集团股价在这期间跌了超过60％。

投资者如何通过挂牌基金（ETF）、股票和期货投资SiMSCI？

SiMSCI的波动性为投资者提供交易机会。投资者可使用在新交所挂牌的期货合约，以杠杆方式投资SiMSCI。SiMSCI期货是新交所流动性最强的股指期货合约之一，投资者可利用它来做多和做空。

投资者若看跌市场，可以做空SiMSCI期货合约，以对冲现有的新加坡股票投资组合的风险，或套利赚取一些利润。相反的，预期牛市来临时，投资者可做多SiMSCI期货合约，从杠杆效应中受益。在投资SiMSCI期货时，投资者须支付的初始保证金，只占合约价值一小部分。

投资者也可考虑投资于Phillip MSCI Singapore Daily（2X）杠杆产品和Phillip MSCI Singapore Daily（-1X）反向产品等挂牌基金。

SiMSCI的展望如何？估值是否诱人？

通货膨胀和利率上升的因素将对金融板块有利。然而，SiMSCI的表现仍受到通信和服务业板块的拖累。金融股在SiMSCI的权重为48.12％，通信与服务股则占20.02％。

从估值来看，相较于全球和区域同行的本益比，SiMSCI似乎被市场高估了。投资者如果认为SiMSCI近期内会下跌，不妨考虑做空SiMSCI期货，或买入Phillip MSCI Singapore Daily（-1X）反向产品。

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作者是辉立Nova投资策略师黄国荣

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