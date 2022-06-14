星狮物流商产信托 Frasers Logistics & Commercial Trust

这只股票于2020年3月19日下试0.625元后，就以五波回升。同年6月9日股价上升至1.22元，并于当天以“主要转向”信号完成了第（1）波，接着回扯至6月12日的1.04元，此为第（2）波。同年9月16日股价升试1.49元结束了第（3）波，10月30日股价回落至1.19元完成了第（4）波，随后以三波走势回升。2021年元月20日股价终于上升至1.57元，且于当天以“主要转向”信号结束了第（5）波，遂于其每周一杆图以“主要转向”信号进入调整。同年3月4日股价下跌至1.33元完成了图中的（A）波，接着以三波向上回扯，至3月22日股价上升至1.50元结束了a波。5月14日股价下挫至1.36元完成了b波，旋以三波走势进入c波升势。今年元月4日股价上升至1.54元完成了c波，同时也为（B）波画下句号，旋以五波下跌。今年元月31日股价下试1.37元完成了第（I）波，4月5日股价回扯至1.50元结束了第（II）波。估计股价目前正处第（III）波跌势，一旦穿下1.19元的支撑点，当有骤跌。