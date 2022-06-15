分别增4.2％与5.4％ 去年我国高净值人士数量与财富皆增长

在经济复苏提振下，我国高净值人士（HNWI）数量去年增长4.2％，财富增长5.4％。全球而言，去年全球的高净值人数增长7.8％，财富增长8％。

根据法国咨询公司凯捷（Capgemini）昨天发布的《2022年全球财富报告》，我国去年实际经济增长达到7.2％，相较于前一年经济萎缩5.4％，有着显著改善。这促使我国高净值人士持续增长。

报告也指出：“相较于去年截至11月的MSCI全球指数一年回报率达25.2％，同时期的MSCI新加坡指数一年回报率仅为10.8％，意味着新加坡高净值人群和财富增长低于全球。”

全球高净值人士去年的财富总额为86万亿美元（120万亿新元），同比增长8％。就各地区方面，北美洲因科技行业蓬勃发展的带动，拥有最高的高净值人数和财富增长，分别为13.2％和13.8％。反观过去10年一直主导高净值人数增长的亚太地区，去年的人数和财富增长分别为4.2％和5.4％，排名第三，表现相对逊色。

报告解释说：“虽然亚太地区一些主要市场如印度和台湾的表现良好，但日本和中国大陆这几个最大市场的表现是导致亚太地区高净值人数和财富增长放缓的原因。

按市场来看，去年高净值人数最多的市场依次是美国、日本、德国和中国，它们占全球高净值人士群体的63.6％，较之前一年略增0.7个百分点。

凯捷的全球财富报告主要研究过去一年全球财富动向，探讨高净值人士的投资趋势和关注事项等。今年报告涵盖了71个市场的近3000名高净值人士。

根据报告，超过一半（55％）高净值人士表示，投资于具积极环境、社会和治理（ESG）影响项目是财富管理的一个重要目标。而71％高净值人士已投资于数码资产，其中91％的40岁以下高净值人士持有此类投资。

凯捷金融服务战略业务部的零售银行和财富管理全球行业主管维迪雅（Nilesh Vaidya）说，可持续投资和数码资产等新投资渠道的崛起，对财富管理行业产生重要影响。财富管理公司应围绕这一趋势，为客户提供这方面资讯。

他也说：“随着我们迎来数码资产的新时代，财富管理公司应利用它们所建立的伙伴关系。优先为客户提供多元化的数码产品组合。”