这只股票于2013年4月10日升试4.01元后，就进入三大波下调走势。2014年元月30日股价下跌至2.78元，并于当天以“主要转向”信号完成A大波，同年9月24日股价上升至3.90元结束了B大波，旋进入具五波走势的C大波。2015年11月13日股价下试1.81元完成了第（1）波，过后回扯至2016年6月30日的2.87元，此为第（2）波。2018年9月10日股价下探0.98元，且于其每月一杆图以“转向”信号结束了第（3）波。2020年4月29日股价终于下探0.555元，旋于其每周一杆图中以“转向”信号结束了第（5）波，同时为C大波画下句号，遂以一个“斜向交叉”进入升势。同年6月9日股价上升至0.86元完成了图中的第（二）点，过后回扯至同年11月9日的0.595元结束了第（三）点。去年6月22日股价上升至0.97元，此为第（四）点；今年1月31日股价回扯至0.71元，并于其每日一杆图以“主要转向”信号为第（五）点画下句号。若以上图中的第（三）与第（四）点价差，计自第（五）点，可测得基本目标为1.085元。