承诺为创新方案提供亲商平台 王瑞杰邀科企来新发展

新加坡致力为全球科技公司提供一个让创新跨境流通、监管环境具建设性的平台，让企业在国际市场茁壮成长。

副总理兼经济统筹部长王瑞杰昨日（6月14日）在英国出席伦敦科技周（London Tech Week）发表主旨演讲时，呼吁全球起步公司和科技人才到新加坡发展。

他说，起步公司要从无到有在市场站稳，需要更锐利的竞争优势，而其中的关键在于“踏上创新的飞轮，成为创新潮流的一部分”。

王瑞杰指出，我国推出了科技准证（Tech.Pass），吸引全球顶尖科技专才前来我国定居及工作，而起步新加坡（Startup SG）计划为业者提供拓展人脉、督导和融资机会。

“在新加坡，你可以借助这个东南亚最大的风险投资市场之一。单单去年，本地起步公司就筹集了110亿美元（150亿新元），几乎是2020年的三倍，这里诞生了11家独角兽公司。”

我国也成立全球创新联盟（Global Innovation Alliance），协助起步公司探索新市场和合作机会。

王瑞杰向在场的业者点出东南亚市场的巨大潜能时说，本区域中产阶级迅速增长，有精通数码科技的年轻人，数码经济规模正迅速扩大。

新英数码经济协定正式生效

他也强调，创新方案的壮大，具建设性的监管方式也很重要。“在新加坡，我们的中央银行——新加坡金融管理局采取的方式是跟业界合作减少风险，同时鼓励创新。”

昨天在伦敦科技周现场，王瑞杰也宣布新加坡—英国数码经济协定（UK-Singapore Digital Economy Agreement）正式生效。

他说：“这是新加坡和欧洲国家签署的第一份这类协定，是英国历来第一份。协定将让商家更容易在两个市场内以及跨境运作，因为要应对的不同条例和准则显著减少”

王瑞杰呼吁两国商家借助这个新的数码网络来扩大业务。

贸工部昨天发文告指出，新英数码经济协定为商家带来的好处包括安全的电子付款和无纸本贸易，以及无缝隙和可信赖的数据流通。消费者也可享有更好的线上消费保障及安全的跨境付款。

新加坡科技工商协会（SGTech）秘书长张苑青说，协会期待与英国政府和同行商会合作，让新英数码经济协定成为本地企业可借助的连接平台。