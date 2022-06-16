创立送餐平台 小贩美食远近都可送上门

创业不一定要有天赋或长远的准备，而是要有解决现实问题的热忱。Livingmenu创始人兼首席执行长甘子平认为，若公司有一套行之有效的解决方案就有望取得成功。

甘子平（40岁）自认喜欢解决问题，而当他发现目前的送餐服务有问题时，便萌生了自己创业提供解决方案的想法。

一切要从2017年开始说起。

当时，他在中国上海担任一家时装电商的财务总监。虽然当地送餐业非常发达，但多数送餐业者只递送三至五公里内的餐饮。在中央商业区里工作的甘子平发现，他无法向较远地点的小型餐饮店订餐，而新加坡也有相同情况。

他指出，送餐服务业者一般上向餐饮业者收取30％至35％的佣金，这是食物收费较低的小贩难以承担的，所以加入送餐平台的大多是有一定规模的餐馆。

甘子平在2018年回国后决定开公司专为小贩送餐。他认为，新加坡有浓厚的小贩美食文化，而公司提出的解决方案能帮助许多小贩，协助他们扩展生意。

公司采取提前订餐的模式，顾客通过Livingmenu手机应用在晚上9时以前订购隔天的食物，公司就能提前通知小贩并安排司机在食物准备好之前领取。因此，即使食物从很远的地方送到顾客手中，也能保持一定温度。

小贩支付的佣金低于30％。此外，不论送餐距离多远，公司一律收取3.95元的送餐费。

公司的送餐服务推出以来获得不错的成绩，目前有2000名每月订餐最少一次的用户，约950多个小贩加入，其中250个获得顾客的高度好评。

公司成立初期，开设中央厨房为中央商业区的上班族提供餐食，可是生意开始发展时，公司就遭到疫情的无情打击。

甘子平回忆起两年前，当我国进入橙色疾病暴发应对系统警戒级别时，他隔天召开紧急会议与职员商讨对策。由于疫情引发居家办公热潮，公司无奈关闭中央厨房并裁退部分职员，提供居家送餐服务。

如今本地冠病疫情高峰已过，许多员工也重回办公室上 班，甘子平计划重启企业对企业 的生意。公司也计划在今年底进军马来西亚，未来还可能扩展到 其他东南亚国家。

创业不久就遇到冠病疫情，甘子平深刻意识到，快速灵活地应对各种突如其来的变化才是生存之道。“我们面对冠病疫情时挺镇定的，我是会不断适应变化的人，我将它视为一种商机。我知道疫情会改变整个业界的运作方式，如果能抓紧机会，就能从中获得更大益处。”