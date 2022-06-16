利率上调可能为亚太房地产降温

美国联邦储备局大幅度加息75个基点将推高房贷利率，偿债成本增加可能为亚太区火热的房地产市场降温，但对新加坡的影响应该不大，因为本地楼市仍面对供不应求的情况。

分析师认为，本地私宅市场需求良好，房贷偿债成本上升不太可能抑制房价上涨，最多是减缓价格的增长速度。

标普全球评级（S&P Global Ratings）亚太区经济师拉纳（Vishrut Rana）发表报告指出，亚太区货币政策正常化，可能打击本区域住宅市场的价格和交易活动。韩国、新西兰和澳大利亚的楼市交易量和价格已出现下滑的迹象。有鉴于家庭信贷负担居高不下，以及房价近期高涨，这些市场的房价或进一步下跌，这股跌势也可能延伸到其他地方。

其中，泰国和马来西亚的家庭信贷负担处于非常高的水平，房价出现波动的风险相对较高。与其他新兴市场相比，泰国的经济复苏力度也显得疲弱。

针对利率上调对新加坡房地产市场的影响，拉纳接受《联合早报》访问时指出，联储局上调利率将导致本地利率上升，使得房贷成本更高，预料冲击本地房地产交易活动。不过，与更广的区域相比，本地住宅市场受到的影响不算大，因为我国家庭债务负担占了国内生产总值约60％，相较之下，类似经济体的全球平均水平是88％。

此外，建筑活动在疫情期间减少，导致本地房屋供应短缺，但市场需求依旧坚挺。

高纬环球（Cushman & Wakefield）研究部高级经理黄显洋认为，这一轮利率上调举措不让人感到意外，大部分买家相信已考虑到利率将调高。

他说：“利率升幅加速可能会让一些买家变得更加谨慎，但我们预期本地房价今年还是会逐步上涨2％到4％，市场活动也会提高，因为市场似乎已适应了新一轮的降温措施。”

黄显洋指出，尽管利率上调促使融资成本增加，但本地私宅市场的整体杠杆风险（leverage risk）仍在可控制范围。另外，最近推出的贷款限制措施大致上已为市场降低风险，只要就业市场保持稳定，本地家庭应该有能力抵御利率上升的冲击。

华侨银行首席经济师林秀心同样认为，本地私宅市场今年至今的需求良好，利率更高或导致房价涨势放缓，但不太可能让市场完全脱轨，除非经济增长步伐倒退，致使经济陷入衰退的担忧重现。

不过，她提醒，如果工资调整幅度赶不上通胀或利息升幅，国人的财务负担将加重并影响消费能力。

根据标普全球评的报告，由于经济增长和拥房需求等基本面强劲，亚洲的房价在全球是最难以负担的。亚洲发展银行的数据显示，这个区域的平均房价对收入比为15.8倍，意味着供一套房屋需要赚约16年的收入。在发达国家，房价对收入比在四倍左右。