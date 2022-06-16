美国加息或影响新加坡经济增长

美国联邦储备局大幅加息将推高企业的融资成本，或影响新加坡经济增长势头和复苏展望。有经济师预测，联邦基金利率一旦调升至3.5％以上，我国经济可能会陷入衰退。

马来亚银行经济师蔡学敏博士接受《联合早报》访问时指出，就算受到经济重新开放的推动，联储局激进加息的举措仍可能会影响我国和亚细安的经济势头和复苏展望。

“美国和新加坡经济衰退的风险随着联储局更激进加息而提升。联邦基金利率一旦调升至3.5％以上，美国和我国经济可能会陷入衰退。”

联储局预测今年底的联邦基金利率达到3.4％，这将是自2008年1月以来的最高水平。2023年底的利率料进一步升至3.8％。

蔡学敏指出，亚细安各国央行将不得不加快启动政策正常化，跟随联储局的脚步。不过，他认为新加坡金融管理局不会在会议以外时期收紧货币政策，因为新元还有升值的空间。

投资顾问公司全球首席投资官办公室（The Global CIO Office）总裁杜根（Gary Dugan）受访时指出，为了控制通胀上升，央行必须收紧货币政策来减少市场的需求，这很可能会导致经济衰退。他预期，我国很可能会在明年中面临衰退风险。

瑞士信贷（Credit Suisse）东南亚经济师德文·哈瑞（Devin Harree）说，我国是以贸易为主的小型经济体，对商品出口的需求尤其敏感。“由于主要发达经济体收紧货币政策，外部需求减弱的程度可能比我们预期的高，新加坡经济增长前景因此料面临下行风险。”

他预测，我国经济增长从去年的7.6％放缓至今年的4.5％，明年则进一步放缓至3.3％。蔡学敏维持我国今年全年经济增长2.8％的预测。

不过，哈瑞认为我国服务业重新开放以及跨境旅行市场回暖，应有助于缓冲出口势头放缓以及通胀与利率上升对我国经济增长的影响。我国服务业的表现走强，应能为劳动力市场提供支撑。

联昌私人银行经济师宋生文受访时说，随着政府放宽边境限制以及防疫措施，国内和外部需求保持坚韧，所以联储局升息对我国经济的影响暂时不大。