丰树商业信托 Mapletree Commercial Trust

本栏于今年4月15日曾论及这只股票将上升以填补介于1.97元与2.00元间的缺口，并完成（c）波而重返跌势，而挑战1.71元的支撑点也就水到渠成。当时股价为1.87元左右。4月22日股价上升至1.92元，26日股价第三度试此价位，无奈咫尺千里，未能填补上述缺口。27日股价跳空直下1.85元，随即在介于1.88元与1.91元间留下缺口；4月28日股价回扯至1.90元，旋将此缺口的一部分填补，接着悄然下跌。5月10日股价骤然下跌至1.82元，同时在介于1.85元与1.86元间留下缺口。11日股价更下试1.78元，又在介于1.82元与1.83元间留下缺口。5月12日股价更下探1.73元，几乎挑战上述位于1.71元的支撑点，遂以三波进入回扯。5月18日股价上升至1.84元完成了图中的a波，同时也将上述第四个缺口填补，过后回扯至5月27日的1.74元，且于当天以“转向”信号结束了b波。6月9日股价上升至1.85元完成了c波；因此，估计股价当下试1.71元的支撑点，一旦跌穿此价位，股价将向下填补介于1.60元与1.58元的缺口。