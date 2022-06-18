美元指数下半年或继续上涨 分析师：金管局可能再收紧新元政策

随着美国联邦储备局决定加息75个基点之后，今年来已涨10％的美元指数，预计下半年仍可能继续上涨，分析师预期新加坡金融管理局也将进一步收紧新元政策，甚至不排除在10月的政策会议之前就出手。

美元快速升值增加了国际市场上以美元谈判的物品成本，尤其是石油、天然气、金属与农产品类大宗商品。

华侨银行首席经济师林秀心在周四在一份报告中提到，食品和燃料价格的上涨压力继续增加，意味着亚细安经济体的通胀风险进一步上扬。这意味着亚洲央行，如新加坡金管局、马来西亚央行、韩国央行和其他央行仍面对压力，需要进一步收紧政策。

辉立Nova策略师林俊杰受访时说：“我们认为，美元指数在2022年仍有上升空间，潜在目标水平在108和111。联储局接下来的货币政策决定将取决于美国的通胀数据，任何高于5月份8.6％记录的消费价格指数数据都将对联储局施加巨大压力，促使它通过更大幅度的加息来抑制通胀，而这将提振美元兑其他货币的汇率。”

他指出，自2021年1月以来，美元兑新元汇率处于稳定的上升趋势中，没有技术理由表明这一看涨趋势会发生逆转。这个汇率的直接阻力是1.398左右，即2022年5月的高点。若超过这个水平，预计可达到1.407和1.428。

至于新加坡金管局今年是否会再度于周期以外的时间点收紧政策，林俊杰不排除这个可能。鉴于乌克兰战争引发的供应短缺使全球通胀率飙升，美国联储局以1994年至今最大的一次加息来回应。新加坡金管局预计2022年的核心通胀率将在2.5％和3.5％之间，在4月份，我国核心通胀率已达3.3％，是2012年初以来的最高水平。

他说，如果未来几个月的核心通胀率继续徘徊在金管局预测的上限，可能会迫使金管局在10月的下一次政策会议之前便做出另一个收紧新元政策的决定。

星展银行货币策略师黄鲳诚受访时则认为，美元上半年的强劲预料不会延续到下半年。联储局的经济预测实际上承认，未来的加息将打击支持美元的基础因素，它预测美国经济在2022和2023年都将增长1.7％，比欧洲经济的预期表现逊色；欧洲央行预测欧洲经济在2022年和2023年的增长率为2.8％和2.1％。

这意味着美国经济将不如欧元区强劲。黄鲳诚说：“这很重要，因为欧元是美元指数的最大组成部分。”

他也指出，联储局预测2024年可能减息以及美国失业率将升至4.1％，高于4％的长期平衡水平。这意味着今后要是失业率出乎意料的高于预期，有可能影响联储局的加息预期。