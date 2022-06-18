城市发展率先采纳气候披露原则 节约成本又增加取得资本机会

永续发展·ESG

城市发展（CDL）是本地最早采纳气候相关财务信息披露工作组（Task Force on Climate-related Financial Disclosures，简称TCFD）披露框架的四家公司之一，这让它受益良多，不仅节约成本，也改善了获得资本的机会。

城市发展首席可持续发展官晏洁慧接受《联合早报》访问时指出，集团自2017年就采纳TCFD。

作为早期采纳者，集团跑在后来才推出的与气候变化有关的监管要求和国家目标的前头，并且从中受益。

例如，去年2月启动的2030年新加坡绿色发展蓝图（Singapore Green Plan 2030），反映国家提高了对气候和可持续发展挑战的关注和支持。

此外，我国承诺在2050年左右实现净零排放，也使得气候管理和报告比过去任何时候都显得更加重要。

新加坡交易所监管公司（SGX Regco）去年12月也宣布，在未来几年，有关上市公司按照TCFD建议做出气候相关披露的要求，将会逐步转为强制。

TCFD列出了四大披露面向，以及披露的原则。这四大面向是治理、策略、风险管理以及衡量标准与目标。

晏洁慧说：“TCFD是一个重要的框架，帮助我们阐明与气候变化相关的财务风险和机会，以及气候相关财务披露的重要性。

“随着人们对气候变化的财务影响意识的提高，我们已能实现更可持续的商业模式和解决方案。”

集团自1995年以来发扬“在建设中维护”（Conserving as We Construct）的精神，把可持续发展纳入业务战略和运营，而TCFD框架与这项长期承诺相辅相成。

TCFD框架是集团采纳的10个呈报可持续发展表现的框架之一。

集团先行采纳气候披露原则获得了众多好处。从内部来说，集团通过找到能取得资源和能源效率的机会而节约成本、改善风险管理过程的稳当性，以及改善董事会与管理层对气候课题的沟通。

从外部来说，集团获得的好处则包括改善取得资本的机会、改善与投资者的互动、改善在客户、员工等利益相关者心目中的地位，以及在同行中建立领导地位。

她指出，通过制定衡量标准和目标来评估和管理与气候相关的风险和机会，对城市发展的业务非常重要。

“我们已经能在年度综合可持续发展报告中设定关键目标并公布关于碳排放、隐含碳（embodied carbon）、能源和用水情况，以及废物管理的关键指标。”

追踪和报告这些指标有助集团找到具有最高气候相关风险的领域，并更有针对性做出应对。这些目标的进展将纳入城市发展“未来价值2030年可持续发展蓝图”（CDL Future Value 2030 sustainability blueprint）的总体目标当中。

TCFD对气候相关风险和机会进行分类，把风险分为过渡风险和实质风险。城市发展在采用这个框架时，也建构了所谓的“冲击路径”（impact pathways），在气候变化、国家和全球政策以及对集团业务的财务影响之间，建立起因果联系。