海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（13日）曾预估指数短期回扯，充其量也只能填补介于3192.56点与3209.62点间留下缺口，过后当在本周或下周，因“动力”信号跌穿“中性线”而带领指数朝3038.65点的目标前进。当时指数为3181.73点左右。见报当天指数骤然下试3138.54点，由于跌势甚急，造成介于3165.54点与3181.73点间留下缺口。14日指数终于跌穿了本栏于今年5月23日所言及一个“双峰形”位于3128.06点的支撑点，直接下跌至3104.39点，同时又在介于3125.37点与3139.35点间留下缺口。15日指数仅略微下试3104.19点，16日指数一度回升至3150.11点，遂将上述第三个缺口填补；无奈仅是回光返照，过后竟以3097.43点闭市，与当天最低点的3094.57点相去不远。17日指数于开市后一度滑落至3072.34点，进一步的朝上述位于3038.65点的基本目标前进。由于指数每周一杆图中的“动力”信号已于上周五闭市时穿下“中性线”，而下跌至负号界域的0.01836处。估计短期回扯，股价或尝试填补上述第二个缺口后，重返跌势，并在跌穿3023.95的支撑点时迅速滑落。