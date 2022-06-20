亚细安六国的食品和非酒精饮品通胀率适中

相较于欧盟和美国等发达经济体，亚细安六国的食品和非酒精饮品通胀率处于适中水平，主要是这个区域有几个大型农产品出口国，以及通过津贴和价格控制措施来抑制食品通胀。

马来亚银行日前发表报告指出，受战争、制裁行动、贸易限制和气候变化剧烈的因素影响，全球食品价格在今年攀升至历史新高。联合国粮食及农业组织的食品价格指数去年上升28.1％，今年首五个月进一步上扬，同比涨了25.4％。

不过，以亚细安六国的情况来看，本区域的食品通胀率低于全球平均水平。这个地区4月份的食品和非酒精饮品通胀率为4.2％，低于欧盟和美国等发达经济体，以及其他地理位置较靠近乌克兰的新兴经济体。欧盟4月的食品和非酒精饮品价格上升8.6％，英国和美国则分别上扬6.7％和9.7％。

亚细安六国指的是印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南。

在这六国中，越南的食品通胀率最低，5月为1.3％。这是因为越南国内的蔬菜、水果、米等农作物供应充足，牲畜供应也足够，尤其是猪肉。此外，当地政府介入控制价格，似乎对抑制食品价格上涨起了作用。

报告指出，相较于2008年9月全球食品危机之际，食品和非酒精饮品通胀率达16％的高峰期，亚细安六国近期的情况没有那么恶劣，部分原因是本区域政府推出大量援助措施来控制通胀上升，包括了提供津贴、实施价格控制和出口禁令。

例如，马国政府今年对石油的津贴预计多达280亿令吉（约88亿新元），比去年的110亿令吉增加超过一倍。

至于实施出口禁令，报告认为，这绝对不是加强粮食保障的最佳政策。这不但会促使其他国家采取保护主义措施，当地农夫也可能改变策略，生产不受到出口限制的农作物，以致影响国内产量。

另一方面，棕榈油价格不断上涨，让印尼和马来西亚从中受惠。棕榈油去年占了食品出口额的超过一半。

作为全球第13大食品出口国，泰国预计从食品价格上升的趋势中受惠。泰国是世界第四大糖、以及第七大鸡肉出口国。当地农产品生产商今年取得大丰收，加上泰铢疲弱，使得泰国出口货品保持竞争力。

不过，泰国大量依赖进口的肥料供应，促使生产成本增加，推高当地的食品通胀率。泰国5月份的食品和非酒精饮品通胀率在本区域中最高，为6.2％。其中，肉、鸡蛋和食用油的价格分别上涨19.5％、21.8％和26％。

新加坡方面，我国食品价格4月份上扬4.1％，为2009年3月以来最大增幅。本区域的食品保护主义近期抬头对新加坡造成影响，因为我国接近90％的食品是靠进口。