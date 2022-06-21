世健科技 Excelpoint Technology

这只股票自2004年元月27日上升至1.87元后，随即进入三波下调走势。2005年8月15日股价下跌至0.36元，并于其每周一杆图以“转向”信号完成了A大波，接着回扯至2006年11月6日的1.46元，此为B大波。2009年3月10日股价下探0.085元结束了C大波，旋进入五波升势。2010年9月21日股价回升至0.32元完成了第（1）波，过后回扯至2011年12月21日的0.161元结束了第（2）波。2014年9月9日股价上升至0.58元完成了第（3）波，遂下调至2016年2月3日的0.21元结束了第（4）波。2018年4月16日股价上升至0.71元，且于其每周一杆以“转向”信号完成了第（五）波，同时也为第（I）大波画下句号，随即渐渐下调。2020年6月12日股价下跌至0.25元，遂于当天以“主要转向”信号为第（II）波画下句号；过后又于其每月一杆图以“主要转向”信号带领股价进入升势。接着今年4月27日股价已经上升至1.94元，旋于其每周一杆图以“主要转向”信号进入调整，估计短期回扯当向下填补介于1.87元与1.75元间的缺口。