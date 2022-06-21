发展商兴趣提高 High Point集售招标7月28日截止

位于乌节路黄金地段伊丽莎白山顶（Mount Elizabeth）的High Point集体出售招标活动，将在7月28日下午3时截止。

负责销售的房地产咨询公司第一太平戴维斯（Savills）周二（6月21日）宣布这项消息时说，发展商对超级优质住宅地段的兴趣有所提高。

这个项目今年3月推出集售，要价5亿5000万元，相当于容积率每平方英尺2508元，这包括占总楼面面积7％的阳台面积。这7％的面积发展费为大约1880万元。在这之前，香港信德集团（Shun Tak Holding）曾以5亿5669万元价格标下这地段，但后来却取消交易。

根据市区重建局2019年总蓝图，High Point所处的地段面积为4万7606平方英尺，总容积率为2.8，可建造最高36层楼的公寓。经市区重建局核实，这个项目现有的总楼面面积为约21万1976平方英尺，发展基线（development baseline）则是约21万3383平方英尺。

第一太平戴维斯大宗房地产交易和资本市场董事经理雷科（Jeremy Lake）指出，自3月开始公开招标后，公司与一些发展商保持联系，他们对优质住宅地段的兴趣也有所提高。雷科也提到，自旅游限制放宽，一些外国发展商已进入新加坡，因此将截止日期设在7月28日。