新航工程 SIA Engineering

本栏于去年11月27日曾论及这只股票截至11月15日股价已经上升至2.48元，由于每月一杆图中的“动力”信号随时会突破“中性线”进入正号界域，迄时当带领股价朝2.91元的基本目标前进了。当时股价为2.37元左右。可是股价于11月29日股价骤跌至2.22元，遂在介于2.27元与2.30元间留下缺口；30日股价一度回升至2.28元，仅将此缺口的一小部分填补，就回头直探2.21元。同年12月1日股价继续下跌至2.16元，才出现回扯。12月9日股价一度上升至2.28元，可惜功亏一篑，随即转而回落，同年12月20日股价下试2.13元，12月23日股价第三度下试2.13元，旋以“主要转向”信号完成了图中的（B）波，接着进入具三波走势的（C）波。今年4月26日股价上升至2.73元，无奈壮志未酬，未能达上述的基本目标就转而回落。因此，（C）波或已经在2.73元的价位结束，截至6月17日股价已经下跌至2.34元，几乎填补了介于2.37元与2.33元的缺口，至于股价短期内是否能跌穿2.12元的支撑点，那就得拭目以待。