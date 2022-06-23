赶上电子商务列车 谁来助力？

疫情改变了人们的购物习惯，凸显电子商务需求是大势所趋。许多品牌都致力于通过电子商务实现全球扩张，但却经常因为缺少足够的资源来应对在多平台运营的成本、费用及许多隐形开销，而裹足不前。

无论你是一个正准备或已进军电子商务的中小企业老板或是大企业主管，并打算在内部完成所有后端准备，那么你一定知道光聘请网页设计、数据分析和物流团队等人才，将是一笔多昂贵的开销。

假如有一个解决方案能一步到位地为你解决全平台支付、库存、物流、营销等零售难题，并节省聘请工程师的大量成本，是不是很让人心动？

作为美国硅谷500强初创企业，SHOPLINE就看准市场的潜在需求，旨在帮助企业实现集中化的电子商务系统并建立自己的数据库。如今，SHOPLINE在全球拥有超过35万个商家，包括大家耳熟能详的日式风格生活方式品牌Miniso、英国化妆品零售商Lush等跨国企业，以及无数的中小企业。SHOPLINE也拥有人数多达1600人的全球研发团队，深入每个地区的本土市场，了解当地的市场格局与商家需求，打造本土化的产品规划。

SHOPLINE总经理乔冠元直言：“从2013年成立至今，SHOPLINE颠覆性地为广大商家提供一个功能齐全的一体化零售解决方案平台，无缝填补线上和线下零售的差距。这是能决定电子商务未来的关键性策略。我们独特的定位、卓越的平台能力和强大的本土化服务，能让商家完全掌握自己的客户数据，并通过丰富的工具与资源拓展业务。如今，SHOPLINE将以新加坡作为全球据点，深耕本地市场，并进一步将事业版图拓展至东南亚地区。”

四大痛点 一次解决

一、专注销售 无暇建立品牌



对许多商家来说，仅仅专注销售产品已耗费了企业的大量财力和物力，因此没有足够的资源来创造品牌效应。针对这一痛点，SHOPLINE为商家提供相应的平台与工具，只需一个平台，就能强化品牌的形象，让消费的驱动力从为产品买单转变成为品牌买单。



Miniso发言人表示：“我们从去年9月开始使用SHOPLINE的网站创建与品牌运营服务。这段时期，SHOPLINE团队始终与我们紧密合作，积极探索各种能促进品牌发展的渠道。”



通过使用SHOPLINE提供的Zhuge Advertising、smartpush等应用工具，Miniso得以精细化网站运营，并提升品牌效应，让更多顾客在浏览网站后做出购物决定。



这一改变在过去六个月给Miniso带来惊喜的销售增长。例如，使用SHOPLINE的品牌运营服务后，Miniso印尼网站的季度商品交易总额（GMV）实现了507%的惊人增幅，印度网站则取得了GMV增幅73%的不俗增长。

优惠的价格、专业的团队以及全面的服务是Miniso选择SHOPLINE的原因。（图／SHOPLINE）

二、对客户数据认知不足



由于许多小型商家依赖市场上的大型电商平台作为重要销售渠道，他们在做出销售决策时往往受到这些平台优惠活动的影响，因此很难从消费数据中获得对客户群体的大数据。SHOPLINE能为商家提供强大的数据分析，以深入了解自己的客户群体。



例如，为商家实时分析访客，并通过客流访问的时间趋势、不同网站索引触发的点击与浏览、访客的所处国家或地区，让业者深入掌握客户数据，从而评估电子商店的效率和交易表现，并实现更精准的业务决策，降低对第三方平台的依赖。



Miniso就从中受益，“我们通过访客转化量对广告进行调整，逐渐筛选出与网站和产品更匹配的受众人群，从而圈定核心人群并提高顾客转化率。”



三、电子商店流量不足



与大型电商平台相比，商家的电子商店往往面临流量不足的困境。



乔冠元指出，一个品牌需要多元的流量渠道来实现业务增长，通常一个访客需要7到13个触点才能被转化成顾客。



他进一步说道：“一个覆盖网页、移动设备和实体店等全面渠道的零售平台，如果能整合所有触点，解决销售、库存、营销分析等数据的碎片化问题，将显著改善购物体验，从而提升流量与销售额。”

乔冠元认为一体化的零售解决方案将是电商发展大势所趋的未来。（图／SHOPLINE）

以Miniso为例，SHOPLINE为品牌引进了谷歌、面簿、Instagram等多样化的流量来源，同时注重商品的搜索引擎优化（Search Engine Optimisation，简称SEO），使网站在流量层面有了较大增长。



“直播购物”这一能带动流量的新兴消费方式也尽在SHOPLINE的掌握之中。商家通过面簿和Instagram等平台直播销售时，只需连接“社交商务”（Social Commerce）功能，系统将为每个产品自动生成一个关键词，例如手提包的关键词为“包”。直播过程中，顾客只需评论“包”就可轻松下单，手提包将被自动添加到购物车中，直播平台也会将购物车的链接发送给顾客。顾客可以通过这种方式下单多个商品，并在直播结束后一起结账。



四、高昂的后端成本



高昂的后端成本是很多商家在拓展电子商务规模时面临的挑战，从头开始创建一个定制化的网站可能需要高达30万元的花费。



但如果选择SHOPLINE，则可以把这笔开支大幅削减至每年约2400元的标准配套订阅费。你可以轻松通过大量模板与主题设计自己的网站，即使是新人也能立刻上手。



美妆、奢侈品零售店LuxeGo发言人表示：“SHOPLINE为网站提供多种外观选择，我们可以在不影响商品列表的情况下随时切换。通常，网站拥有的功能越多，所耗费的资金越庞大。但SHOPLINE提供逾100个应用程序，助力物流、营销、商店管理，非常方便。其中大多数可以免费安装，无需额外费用。”

SHOPLINE提供的海量模板使新手也能轻松建立自己的网站。（图／SHOPLINE）

例如，Shophub工具支持商家绑定Lazada和虾皮（Shopee）账号，通过“批量上传”功能来整合跨平台订单，无需费心辗转于多个平台，轻松管理产品和库存。



此外，由于SHOPLINE的供应商事先获得“生产力提升计划”（PSG）的批准，商家在每年支付订阅费时，也能因此享受高达70%的津贴，对中小企业能节省更多。



乔冠元表示：“东南亚地区电子商务的销售额将在今年达到896亿元，并于明年超越1000亿。”在这个电商飞速发展、市场越来越细分的时代，品牌只有拥有更多主动权，才能在拥挤的市场中占有一席之地。

不论是刚起步的小型商家，或是已经较成熟的国际品牌，想要了解更多关于SHOPLINE的详情，欢迎浏览官网https://shopline.sg查询。

【本文由SHOPLINE呈献】