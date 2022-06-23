王瑞杰：区块链技术有助改善跨境批发交易 三服务商获我国数码付款代币执照

副总理兼经济统筹部长王瑞杰周三在“零点论坛”上说，加密货币价格或许非常不稳定，并受到投机活动影响，不过它的区块链技术却可能改善跨境批发交易。

新加坡金融管理局原则上再批准了三家数码付款代币（digital payment token，简称DPT）服务商的执照。

这三家新加入的DPT服务商是Crypto.com、Genesis和Sparrowtech。

在新加坡，DPT一般又称为加密货币。按照我国付款服务法令，所有DPT服务商都须向金管局申请执照。

截至今年5月底，金管局共收到196份DPT执照申请，其中只有14份获得原则上批准，包括上述三家DPT服务商，74份被撤回，108份正在等待审核，还有三份申请被拒绝。

副总理兼经济统筹部长王瑞杰昨天（6月22日）在“零点论坛”（Point Zero Forum）的预录视频中，宣布新增三家数码付款代币服务商执照的消息。

他说，加密货币市场近期遭受市场震荡，但与加密货币相关的区块链技术，仍有巨大发展潜能，有助于提高跨境交易的效率和便利性，以及减低交易成本。

王瑞杰认为，加密货币资产近来因许多负面新闻而成为焦点，然而这并没有反映出区块链和数码资产存在的最大价值。

王瑞杰仍隔离但感觉好多了

他说：“以加密货币为例，它们的价格或许非常不稳定，并受投机活动影响，不适合进行零售投资。但加密货币的区块链技术却可能改善跨境批发交易。”

王瑞杰原本计划到瑞士苏黎世出席首届零点论坛，并为活动致开幕词。由于他上周六（6月18日）在德国冠病检测呈阳，必须接受隔离，无法按计划出席活动，只能透过预录视频演讲。

他昨天在面簿贴文说，出发前他预录了开幕演讲视频，个一应急措施派上了用场。

他也透露，现在感觉好多了，但未完全康复，仍在隔离中，并感谢公众的问候关心。

王瑞杰在论坛视频演讲中说，本地金融科技业可通过“瑞士—新加坡合作”“数码—可持续发展”和“行业—监管机构”三个双螺旋关系，推进金融科技蓬勃发展。

我国明年设ESG影响力中心

在“瑞士—新加坡合作”方面，王瑞杰说，两国一直保持密切金融关系，并且在五年多前金融科技行业刚起步时就率先进行合作。两国金融科技业在推动新一轮新兴科技发展的过程中，也促成零点论坛的诞生。

在“数码—可持续发展”方面，新加坡将发行主权绿色债券，为公共基础设施融资。此外，我国明年将设立“ESG影响力中心”（ESG Impact Hub），加速可持续发展生态环境发展。 ESG是环境（Enviromental）、社会（Social）与治理（Governance）的缩写。

王瑞杰说：“这是设在新加坡市中心的实体空间，让绿色金融科技起步公司、风险投资公司、金融机构、非营利组织和家族理财办公室聚在一起。通过这个中心，我们希望能成为行业驱动的主要可持续发展举措的平台。”

他也提醒，漂绿（greenwashing）的行为与日俱增，不少公司选择性或欺骗性披露与ESG相关的信息，构成全球金融体系的一大祸根。“漂绿行为如果处理不好，将削弱市场对ESG产品的信心，进而影响金融稳定。”

王瑞杰建议，企业可利用绿色金融科技平台如NovA!，减低漂绿风险。NovA!是我国人工智能金融计划的一部分，于去年11月首次宣布推出，可帮助金融机构更好地评估公司的环境影响和识别新出现的环境风险。

至于在“行业—监管机构”方面，王瑞杰指出，我国监管机构积极与区块链和数码资产业者合作，因为行业和监管机构关系应犹如双螺旋一样，鼓励和促进创新之际，同时通过监管避免任何负面风险。

他希望这个双螺旋，能够成为新加坡、瑞士、欧洲，乃至世界的强大变革力量。

零点论坛由Elevandi主办，这是由金管局和瑞士国际金融秘书处（SIF）联合设立的公司。