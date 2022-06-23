DFI零售集团 DFI Retail Group Holdings（以美元计价）

本栏于今年1月4日曾论及这只股票是否能升试3.80元的阻力线才重返跌势，则难以逆料；不过，向下填补介于2.75元与2.73元，介于2.71元与2.69元及介于2.65元与2.63元的缺口，将是指日可待了。当时股价为2.86元左右。1月31日股价下试2.67元完成了图中的（a）波，同时也将上述第一及第二个缺口填补。2月3日股价跳空上升至2.75元，造成介于2.69元与2.67元间出现缺口；接着持续回扯至2月10日的2.99元，并于当天以“主要转向”信号结束了（b）波，遂缓缓下滑。2月24日股价骤然下跌至2.62元，随即将上述第三个缺口填补，同时又在介于2.76元与2.77元留下缺口。3月17日股价下探2.31元，同时于当天以“主要转向”信号完成了（c）波。4月5日股价上升至3.06元后出现调整，过后于4月28日回落至2.61元。毕竟股价从2013年2月的13.88元以三波下跌以来的C大波，是否已经于上述的2.31元结束，尚无定论；不过，短期回扯将会持续，升逾3.06元的阻力点当无悬念。