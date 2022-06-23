开发懂华语的聊天机器人 不仅提供咨询服务也懂争取客户

庄欣伟于2013年在上海首次创业，但是因为缺乏经验，三年多以后失败了。但他不甘心，几个月后重新再来，决定开拓聊天机器人（chatbot）业务。

这次，他汲取教训，以客户为中心，先了解客户的需要，而不是开发了产品才找客户。

人工智能起步公司襆鑫（Pand.ai ）联合创办人及总裁庄欣伟（44岁）受访时说：“我们是在2016年拿到客户要购买的口头承诺后，才在新加坡注册公司。当然，我们已有把握和技术能向客户交差。”

有意思的是，襆鑫公司的第一个客户其实不在新加坡公司，而是瑞士一家国际银行在台湾的业务。而这个客户要的是中文版的聊天机器人。庄欣伟笑说：“我们的‘第一语文’因此是华语！”

虽然是开玩笑，但从庄欣伟的求学和工作经历都看出他的华文底子。马来西亚柔佛新山出生，13岁来新加坡，在华中求学，华初毕业后到英国深造，修读电子工程。他曾任职于微软公司、花旗集团，以及创新科技公司，后来加入渣打银行派到中国工作，进入中国电子银行领域，通过电子渠道为银行争取客户。

襆鑫公司提供客户“专业或企业级别”的聊天机器人，其中一大用途，便是客户服务、咨询服务，帮客户争取顾客（行销和销售），但也有用于员工培训。

庄欣伟指出，这类企业级聊天机器人的成本从几万元到几十万元不等，因为涉及的工作很费时费力、技术含量高、也有安全方面的考量。2016年为第一个客户开发聊天机器人时，他那年大部分时间是在台湾。

能理解新加坡式英语 机器人适合新马市场

如今，公司在新加坡、马来西亚、香港、泰国和印度都有客户，主要业务是在新马两地（占80％），因为公司在新马有在地优势，它的核心技术是人工智能里的自然语言处理技术，提供非常当地化的聊天机器人，例如能够理解新加坡式英语，最适合新马市场。

襆鑫公司开始时专注于银行和资产管理行业的客户，冠病疫情暴发后，开始与其他行业的公司机构合作。例如，通过资讯通信媒体发展局（IMDA）的开放创新平台（OIP），襆鑫公司与中央公积金局合作进行一项聊天机器人应用的概念验证。它现在也有物流业、房地产和零售业的客户，非金融机构客户的占比已达约20％。

庄欣伟说，由于安全距离和人手短缺等原因，客户已更愿意接受使用机器来买东西、提供客户服务，除了争取新顾客，还要留住现有的顾客。顾客也更愿意跟机器买东西。

襆鑫公司目前有16个员工，筹得两轮共200万元资金，投资者包括盘谷银行（Bangkok Bank）和个人／天使投资者。今年第一季，公司业务增长相当快，同比增幅有30％至40％。

当初专注于金融业市场，是因为一开始便认识到金融、投资和保险产品的销售，需要面对面人与人讲很多话的活动，而这种面对面的谈话，受限于人手。用聊天机器人便没有空间和人力的局限，它同时可以和1000人聊不同的东西。

襆鑫公司去年和三家保险公司合作，在新加坡金融管理局的监管沙盒下推出相信是新加坡首创的中英双语保险中介聊天机器人（GINA.sg）。这个机器人卖的是汽车保险产品，除了能回答顾客各种询问，还能提供车险产品比较，省却顾客一家一家去询问的麻烦。

庄欣伟认为，这类聊天机器人现阶段还不能胜任人寿保险销售工作，比较适合处理汽车、旅行和火险等比较简单的产品。

顺便一提，据他透露，GINA.sg至今成功把聊天者转换为顾客的转换率是7.5％，顾客主要是四五十岁的人，八成选择使用英语。

他认为，聊天机器人已是个趋势，尤其在金融和顾问（投资顾问）领域，将来可能扩展至医疗保健和法律领域。