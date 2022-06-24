丰益国际 Wilmar International

本栏于今年3月16日曾论及这只股票短期回扯，股价或将尝试填补介于4.46元与4.45元间的缺口，过后当朝5.60元的基本目标前进，当时股价为4.52元左右，见报当天股价回升至4.68元。3月22日股价再接再厉上升至4.82元，23日更进一步升试4.88元，次日，再试此价位未果。3月25日股价一度上升至4.89元，无奈昙花一现，遂于当天以“转向”信号进入跌势。3月31日股价骤然下跌至4.71元，过后虽然于4月6日一度回扯至4.80元，可惜却于当天以“主要转向”信号带领股价继续下滑。4月25日股价骤然下跌至4.46元，同时在介于4.53元与4.54元间留下缺口。26日股价跳空直试4.32元，随即将上述第一个缺口填补，同时又在介于4.44元与4.47元间留下缺口；5月5日股价回扯至4.48元，遂将此缺口填补，截至6月20日股价已经下跌至3.99元。由于其每月一杆图中的“动力”信号已经下滑至0.07860处，随时会穿下“中性线”而进入负号界域，迄时当带领股价下试位于3.83元的支撑线了。