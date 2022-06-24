金管局：多批三数码付款代币服务商执照 新加坡继续严格监管加密货币行业

新加坡金融管理局虽然在原则上批准多三家数码付款代币（digital payment token，简称DPT）服务商的执照，使得DPT服务商增多，但金管局首席金融科技官莫汉蒂（Sopnendu Mohanty）强调，新加坡继续严格监管加密货币行业，对这行业的不良行为会采取“严厉的措施”。

莫汉蒂在接受英国《金融时报》采访时说：“我们已被许多加密货币业者称为不友好……我们不会容忍市场任何不良行为。如果有业者行为不当，我们会采取严厉且毫不留情的行动。”

在新加坡，DPT一般又称为加密货币。按照我国付款服务法令，所有DPT服务商都须向金管局申请执照。

全球加密货币近期面对逆风，市值于短短七个月内萎缩约七成。在这当儿，金管局批准了Crypto.com、Genesis和Sparrowtech等三家DPT服务商的执照申请，似乎对加密货币行业表示友好。

对此，莫汉蒂说，金管局批准执照是经过“极其严格的尽职调查程序”，审核过程也相当漫长。

截至今年5月底，金管局共收到196份DPT执照申请，其中只有14份获得原则上批准，包括上述三家DPT服务商，74份被撤回，108份正在等待审核，还有三份申请被拒绝。

金管局今年1月也进一步限制DPT服务商向一般公众推广加密货币交易的管道，包括禁止投放任何形式的广告或宣传品。

莫汉蒂认为，最近加密货币市场震荡，令全球许多投资者对这市场前景感到迷茫。

金管局正和美国非营利机构Mojaloop基金会携手合作，研发以较低成本进行跨境付款系统的央行数码货币。这项合作计划由淡马锡控股所支持。

莫汉蒂预计央行数码货币可在几年内推出，这个央行数码货币将不是新加坡独有的，其他央行同样能使用。

他说：“我们努力不懈地专注于打造未来经济的基础设施，它有可能是基于数码资产。”