5月核心通胀升至13年来最高水平

5月份核心通胀上扬反映了食品、服务、零售和其他商品，以及电费和煤气费上升。其中5月份电费和煤气费增幅为19.9％，高于4月的19.7%，因为全国电力开放市场零售商的平均价格加速上升。

食品、服务、零售商品，以及电费和煤气费等进一步上扬，我国5月份核心通货膨胀率上升至13年来的最高水平，物价上涨的压力可能持续到第三季。

不包括私人陆路交通和住宿费用的核心通胀率在5月份达到3.6％，是2008年12月以来最高。整体通胀率为5.6％，不仅连续三个月超过5％，也是2011年11月以来的最高水平。

新加坡金融管理局和贸工部昨天发布的联合文告显示，与4月份相比，整体通胀率上升0.2个百分点、核心通胀率上升0.3个百分点。

文告说，5月份核心通胀上扬反映了食品、服务、零售和其他商品，以及电费和煤气费上升。其中5月份电费和煤气费增幅为19.9％，高于4月的19.7%，因为全国电力开放市场零售商的平均价格加速上升。

核心通胀加剧，住宿和私人陆路交通费用也增加，造成整体通胀率上扬。

针对接下来的展望，文告指出，全球大宗商品价格上涨、俄罗斯和乌克兰的冲突，以及区域冠病疫情造成的供应链问题，导致外部通胀维持高压。

在短期内，地缘政治风险加剧和供应紧张，会使原油价格保持在高位。在供需不协调，以及全球运输和区域供应链中断的情况下，其他大宗商品，例如食品价格预计也会保持在高水平。

在国内方面，劳动力市场估计维持紧缩，工资稳步上升。随着需求改善，商家累积的营业成本可能会更多地传导到消费物价上，全年核心通胀率将显著高于历来的平均水平。

通胀料年底放缓但风险仍在

我国核心通胀率预计在未来几个月进一步上升，接着在年底因一些外部通胀压力消退而放缓。地缘政治和疫情相关的冲击是造成通胀升温的风险。

由于私人交通和住宿通胀预计在短期内不会放缓，我国今年整体通胀的上升幅度将超过核心通胀。今年全年的整体通胀率预计会在4.5％至5.5％之间，核心通胀率预计平均为2.5％至3.5％。

为了协助国人因应通胀，政府于周二（21日）出台15亿元援助配套，扶持受影响的个人、家庭和企业。

华侨银行首席经济师林秀心认为，大部分物价在近期内都没有放缓的迹象，援助配套估计也无助于降低物价。“我们的整体和核心通胀预测分别保持在5.5％和4.5％，即使边境重新开放，国内劳动力市场吃紧的情况也不可能迅速解决，工资通胀可能进一步上升。”

她说，接下来主要观察整体和核心通胀会否在9月至11月达到最高峰，并在进入年底时一如预期开始稳定下来。