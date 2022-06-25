德国DAX指数 DAX Index

本栏于今年3月17日曾论及指数短期回扯或将填补介于14510.77点与14567.23点及介于14567.62点与14631.36点的缺口后，重返跌势。当时指数为13917.27点左右。18日指数略微回落至14109.79点，随即将介于14183.26点与13917.27点间缺口的一部分填补。3月28日指数上升至14627.58点，遂将上述第一个缺口填补，同时也将第二个缺口的一部分填补。29日指数跳空上升至14925.25点，完全填补了第二个缺口，接着进入调整。4月21日指数上升至14598.11点，无奈力不从心，22日指数竟跳空下试14142.09点，造成介于14372.47点与14502.41点间出现缺口。25日指数骤跌至13863.39点，同时在介于14037.63点与14142.09点留下缺口；4月26日指数回扯至14112.84点，遂将此缺口的一部分填补。5月9日指数下试13380.67点，并于每周一杆图以“转向”信号止跌回升。6月6日指数上升至14709.38点，随即将上述第四个缺口填补，过后迅速下跌。截至6月22日指数已经下试12965.69点，短期回扯，指数当尝试填补介于13648.84点与13761.83点及介于14121.07点与14198.80点间的缺口后，重返跌势，并将跌穿12438.85的支撑点。