并购交易与股票资本市场收费增长带动下 本地投行收费总额增3.3%

金融数据科技公司路孚特昨天公布的数据显示，从年初至今，本地投资银行从并购交易和股票资本市场收取的费用都取得增长，而在债务资本市场和银团贷款的收费则有所下滑。

尽管各类市场筹集的资金下挫，但在并购交易和股票资本市场收费增长的带动下，新加坡投资银行今年以来取得的收费总额同比增加3.3%，报4亿5130万美元（6亿2693万新元）。

金融数据科技公司路孚特（Refinitiv）昨天公布的数据显示，从年初至今，本地投资银行从并购交易和股票资本市场收取的费用都取得增长，而在债务资本市场和银团贷款的收费则有所下滑。

今年以来，这些投行从已完成的并购交易所收取的咨询费，同比增长10.9%至1亿7170万美元。

在股票资本市场（ECM）方面，承销费同比上扬9.7%，达到7780万美元。

至于债务资本市场（DCM），承销费同比则下滑1.7%至8500万美元，而银团贷款（syndicated loan）收费同比也下跌6.3%至1亿1690万美元。

星展集团收费排行榜领先

根据初步数据，星展集团今年以来在本地投行收费排行榜上领先，收取的费用总额达3980万美元，占总收费市场份额的8.8%。

各类市场的交易方面，本地今年以来宣布的并购交易总额达到566亿美元，同比下滑35.9%。

其中，法国兴业银行旗下汽车租赁公司ALD SA正对车队管理公司LeasePlan进行的收购，总值55亿4300万美元，是本地今年以来最大宗的交易。

在股票资本市场，今年以来，本地公司发行股票和与股票挂钩的产品共筹得9亿2200万美元，同比下滑68.1%。

本地公司进行七个首次公开售股（IPO），集资额5960万美元，同比下挫91.8%。随着新加坡交易所（SGX）引入特殊目的收购公司（SPAC）上市框架，今年来已有三家SPAC在我国上市，筹资总额达2.803亿美元。

后续发行（follow-on offerings）筹集的资金下滑54.0%，至8亿6250万美元。

债务资本市场方面，继去年上半年的强劲表现，本地注册公司今年以来发行的一级债券，所筹集的资金下跌15.4%至174亿美元。

其中，来自金融行业的本地公司发行的债券占65.4%的市场份额，共募得114亿美元，同比增加0.5%。政府部门和机构紧随在后，筹得21亿美元，同比增长7.2%。