市场推出两中档私宅 5月新私宅销量强劲反弹

两个中档私宅鑫丽嘉园（Piccadilly Grand）和丽福苑（LIV＠MB）的推出，带动5月份新私宅销量强劲反弹。

发展商在5月份共售出1356个新私宅（不包括执行共管公寓）单位，环比增长105.5％，创近六个月新高。

其中，位于诺森伯兰路（Northumberland Road）的鑫丽嘉园，荣登5月销量榜首。

鑫丽嘉园是由城市发展（CDL）和MCL地产（MCL Land）合作发展的99年地契项目，共407个单位，接受预定的首个周末就卖出77％的单位，中位数尺价2175元。

第二名是位于蒙巴登一带的丽福苑，共298个单位，开盘同样热销，首周末售出超过75％单位，中位数尺价2405元。

博纳产业研究与内容主管黄秀莹说，新推出的两个中档私宅受到买家欢迎，推动新私宅销量猛增，它们贡献总销量的41％。她指出，由于土地价格保持坚挺，买家担心未来推出的新项目售价可能会继续上涨。此外，一些买家决定尽早购买以锁定更优惠的利率，以应对进一步加息。

之前常居销量榜首的鑫悦府（Normanton Park），已售出98.5％的单位，因可选择单位减少，5月销量进一步下滑，它与同样售出逾98％的悦湖苑（The Florence Residences）一起排在销量第三位，两者各售出40个单位。上个月，它们的中位数尺价环比各增加1.5％和4％。

第四和第五位则是南峰雅苑（Avenue South Residence）和首次登榜的迎昕园（The Gazania），它们都已推出市场两三年。

位于前豪山村公寓（Sun Rosier）地段的迎昕园在2019年4月推出，预计今年下半年竣工。项目共250个单位，上月售出33个单位，中位数尺价2241元，项目迄今售出46％的单位。

房价趋稳供应有限 买家评估价格后入场

对于新私宅销量强劲反弹，橙易产业（OrangeTee & Tie）研究与咨询部总监孙燕清认为，买家看到房价在降温措施后趋于稳定，并意识到未来几个月新私宅的供应量有限，在评估价格合理后，决定入场。

ERA产业研究咨询部主管麦俊荣指出，5月新私宅买家中，83.3％是新加坡公民。在政府去年12月推出降温措施前后几个月，本地公民购买新私宅的占比一直保持在每月80％至88％之间，反映出本地市场需求稳定。

孙燕清说，外国人和永久居民重返市场的力度很大，购买新私宅的数量分别从4月的53个和79个单位，增加到5月的84个和142个单位。而今年前三个月外国人购买的新私宅平均不到30个单位。