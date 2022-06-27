海峡时报指数 ST Index

本栏于上周一（20日）曾论及指数于17日开市后一度滑落至3072.34点，进一步的朝位于3038.65点的基本目标前进，短期回扯，股价或尝试填补介于3165.54点与3181.73点间的缺口后，重返跌势，并在跌穿3023.95的支撑点时迅速滑落。当时指数为3098.09点左右。见报当天指数略微下试3086.45点，21日指数跳空上升至3127.26点，由于升势甚急，造成介于3102.84点与3096.40点间出现缺口。22日指数一度上升至3132.17点，可惜力不从心，竟以近乎全天最低的3093.31点闭市，随即将上述第二个缺口填补。23日指数又以全天最低的3092.80点闭市，24日指数骤然上升至3115.73点，同时在介于3100.21点与3092.80点间留下缺口；不过，由于上述第一个缺口尚未被填补，加上图中“双峰形”的颈线位于3128.06点，如今成了阻力线，短期内指数当向上突破此阻力线以填补第一个缺口，接着继续其升势，再填补介于3192.56点与3209.62点间的缺口后，重返跌势，迄时指数当填补上述第三个缺口，过后再填补介于2896.57点与2890.70点的缺口；毕竟今年5月23日所言及的2789.89点的目标尚未完成。