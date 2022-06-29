三家SPAC筹集约5亿2800万元带动 今年上半年本地IPO数量五年最高

上半年的IPO市场活跃，主要因为新交所引入SPAC上市框架后，三家SPAC通过IPO筹集了约5亿2800万元，带动IPO市场出现五年来最忙碌的上半年。

即便全球经济在今年上半年面临乌克兰战争、供应链中断、劳动力市场吃紧等负面风险，本地首次公开售股（IPO）市场在今年上半年仍表现强劲，IPO量为五年来最高。

报告：地缘政治动荡

短期不影响IPO市场

上半年的IPO市场活跃，主要因为新加坡交易所（SGX）引入特殊目的收购公司（SPAC）上市框架后，三家SPAC通过IPO筹集了约5亿2800万元，带动IPO市场经历五年来最忙碌的上半年。

普华永道新加坡（PwC Singapore）在最新的市场观察报告中说，地缘政治动荡短期内并未影响本地IPO市场，去年上半年只有三家公司通过IPO上市，今年同期则有10家公司，筹集的资金总额从去年上半年的3亿4000万元增至今年上半年的5亿7000万元。

祥峰科技收购企业（Vertex Technology Acquisition Corporation）是今年上半年本地最大的IPO，筹资额是2亿零800万元。紧接着是珀伽索斯亚洲（Pegasus Asia）和诺得力士阿尔法收购公司（Novo Tellus Alpha Acquisition），分别筹资1亿7000万元和1亿5000万元。

报告提到，有显著中国业务的美国上市公司有可能因为更严格的审视，以及美国证券交易委员会为实行《外国公司问责法案》（HFCA）采取的新措施，选择从美国资本市场除牌，这或许能让新加坡市场和区域交易所受益，因为这些上市公司或另寻集资平台。

展望下半年，普华永道预计本地资本市场活动继续增长。普华永道认为，新加坡交易所将继续具备吸引力，成为房地产、医疗、非必需消费品等公司的上市首选目的地。

普华永道新加坡资本市场主管合伙人谭德成说：“即便地缘政治和利率上升环境造成不确定性，我们预计IPO活动会在下半年继续增加。我们希望新的SPAC上市、SPAC完成并购交易、上市公司分拆，以及在美国上市的中国公司可能退市等，能让本地资本市场更多样化和更精彩。”