本地三大银行上调房贷利率

本地三大银行调高房屋贷款的固定利率，其中以星展银行（DBS）的利率最高，每年为2.75％。

证券分析师预测，利率上升有助于提高银行的净利息收益率，但贷款收入可能减少。若经济衰退，个人和企业更会减少贷款，冲击银行的收入。

根据星展银行网站，两年和三年固定利率贷款的年率同样上升到2.75％。大约三个月前，两年和三年固定利率贷款年率分别为1.65％和1.85％。银行也停止提供2.05％年率的五年固定利率组屋贷款。

大华银行（UOB）的两年固定利率贷款年率起0.3个百分点至2.65％，华侨银行（OCBC）也同样把两年贷款的固定年率设在2.65％。

本地银行之所以上调贷款利率，是跟随美国联邦储备局调高利率的脚步。联储局暗示接下来可能还会数次加息。

分析师：意味净利息收益率会上升

大华继显分析师许建华指出，银行上调贷款利率，意味着净利息收益率（NIM）会上升。

他发表报告说：“利率上升周期的带动下，银行在2022年和2023年的净利息收益率预计扩张。新加坡经历奥密克戎（Omicron）冠病变种毒株的打击后，放宽安全措施并开放边境，推动经济增长，也是支撑银行股上升的催化剂。”

他预计星展集团的NIM将在今年上升9个基点至1.54％，并在2023年增长43个基点至1.97％；在2023年和2024年的盈利预期涨幅则分别是15.9％和9.7％。

华侨银行的NIM则预计会在今明两年分别扩张6个基点和27个基点，至1.61％和1.88％；盈利料会在2023年和2024年分别上升11％和6.1％。

他为星展集团和华侨银行开出“买入”评级，目标价分别为38.78元和14.95元，2022年的股息收益率预计分别为4.8％和4.9％。

全球经济衰退风险仍存在 银行或受打击

可是全球经济衰退的风险依然存在，到时银行可能受到打击。

辉立证券研究部高级投资分析师蔡栋梁接受《联合早报》访问时说：“投资者必须衡量经济陷入衰退对银行的打击，以及净利息收益率上升带来的利益。利率上升意味着借贷成本上涨，若加上经济衰退，个人和企业就会减少贷款，影响银行的收入。”

FSMOne.com研究及投资组合管理部助理经理曾德均也有类似看法。他说，银行通过调高贷款利率，来应对利率上升导致银行资金成本增加的问题。两者互相抵消，银行的获益不大，有鉴于此，他不认为银行股价会因此而显著上升。

更高的银行贷款利率可能让一些组屋买家打退堂鼓，曾德均预测，新屋主可能会选择向建屋局贷款，因为2.6％的利率低于多数银行贷款利率。