甲级办公楼租金连续五季度上扬

本地中央商业区甲级办公楼今年第二季的月租平均每平方英尺10.74元，已连续五个季度上扬，料在第三季能创历史新高。

房地产咨询公司仲量联行（JLL）星期三（6月29日）发布最新报告指出，中央商业区甲级办公楼从去年第二季开始止跌回升，今年第二季环比上扬2.7％，增幅高于前一季的2.3％。目前尺价比冠病疫情前2019年第四季历史新高10.81元低0.6％。

仲量联行新加坡研究与咨询部主管郑惠匀认为，本地办公楼房地产市场在今年第二季表现强劲。随着我国视冠病为地方流行病（endemic），安全管理措施也迅速及广泛放宽，包括从4月26日起允许所有员工回返工作场所，这提振了商业信心。

她指出：“办公场所的扩张和新设远超过缩减幅度，中央商业区甲级办公楼第二季净吸纳量（net absorption）达60万平方英尺，创过去17个季度以来最高的水平。这也促使空置率从上一季的8.6％下跌1.8个百分点至第二季6.8％。”

甲级办公楼今年上半年租金同比上涨5％，超过去年全年增幅4.3％。

料下一季将突破10.81元的历史新高

郑惠匀预期，中央商业区甲级办公楼的月租在下一季将突破10.81元的历史新高，而今年全年租金增幅可能比去年4.3％高出一倍。

尽管如此，她也担心地缘政治和经济不确定因素可能会削弱商业信心，并抑制租户下半年对办公空间的需求。

不过，基于本地办公楼重新发展的持续态势，郑惠匀相信市场供应继续趋紧。例如，新加坡置地（SingLand）准备重建莱佛士坊地铁站附近的吉利福中心（Clifford Centre）。

另外，仲量联行新加坡办公楼租赁和咨询部主管唐业（Andrew Tangye）发现，大空间租户特别难找到合适的替代空间，这限制了他们续租时的议价能力。

他说，租金迅速上涨和市场供应紧张鼓励更多租户签下远期租约以锁定空间和租金，提高了国浩时代城（Guoco Midtown，料今年底竣工）及IOI Central Boulevard Towers（料2023年10月竣工）在本季度的预租率。

在租金看涨的同时，办公楼市场也得到投资者的青睐，今年上半年交易额达47亿元，只比去年全年的52亿元少了8.6％。

据《商业时报》报道，本地投资机构Sun Venture目前正在做独家尽职调查，准备以6亿7500万元至6亿8000万元收购白沙浮广场办公楼（Bugis Junction Towers）。

此外，房地产发展商鹿岛建设公司（Kajima Corporation）正以1亿1110万元收购牛车水一带的立山大厦（Nehsons Building）。