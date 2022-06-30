顶级手套 Top Glove Corporation

本栏于今年2月10日曾论及这只股票于去年12月15日已经下跌至0.65元，同时渐渐形成一个跌势“三角形”。2月7日股价升试0.785元完成了“三角形”的第（4）点。若以此“三角形”的高，计自其位于0.65元的下限，可测得基本目标为0.485元。当时股价为0.73元左右。果然，股价过后渐渐下滑，2月24日终于跌穿上述位于0.65元的“三角形”下限直抵0.625元。3月1日一度回升至0.675元，可惜昙花一现，3月4日下跌至0.635元，同时在介于0.65元与0.655元间留下缺口。3月7日股价更进一步下试0.595元，又在介于0.635元与0.64元间留下缺口。9日下跌至0.54元，次日，股价再试此价位，随即以“转向”信号进入短期回扯。4月4日股价上升至0.66元旋将上述第二及第一个缺口填补。5月12日下探0.47元，终于完成了上述“三角形”的基本目标。截至6月14日股价已经下跌至0.32元，造成缺口累累。短期回扯，股价当向上填补介于0.38元及0.385元的缺口，过后重返跌势。