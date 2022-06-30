200米长数码天幕后年落户本地

本地上市公司天阶控股（The Place Holdings）将投资2亿元，与SMRT旗下的胜德丽生活时尚（Stellar Lifestyle）公司合作，共同在本地打造首个数码天幕，让它成为新加坡全新旅游景点，为公众带来高科技媒体的沉浸式体验。

这个数码天幕长200米，计划2024年在新加坡落地。

天阶控股周三（6月29日）与SMRT签署协议，透露这个合作计划，不过项目的地点还未确定。

天阶控股执行董事兼总裁樊献勇接受《联合早报》访问谈及这个巨型天幕的地点时说，公司与SMRT还在物色理想地点，预计它将位于市中心，并计划在下来约一年半内建成。

他也指出，这个数码天幕将作为“L.I.F.E.全渠道数码化生态系统”的主要部分。这个系统由天阶与SMRT联合打造，提供物流、沉浸式体验、未来化和电商等相关服务，包括结合人工智能、大数据、物联网等技术，支持本地企业和社区在数码经济领域的发展。

例如天阶将和SMRT合作提供“到户交付”（last mile）服务，消费者可在天阶的电商平台订购物品，然后在地铁站取货，解决他们取货的痛点。

樊献勇还透露，除了新加坡，公司还计划在全球其他主要城市如悉尼、首尔、迪拜和伦敦等地快速复制10个以上巨型天幕。

北京“梦幻天幕”仍是亚洲最大

天阶母公司世贸天阶投资集团是中国一家拥有数十亿资产的企业，主要业务包括房地产开发与管理、文化旅游及相关零售业务，以及媒体相关业务。集团位于北京的“世贸天阶梦幻天幕”，是当地的地标之一，也是全亚洲最大的一块液晶显示屏，长250米。

2016年1月，天阶股东通过认购新股的方式增资9370万元，获得本地上市公司优康控股（Eucon Holding）的控股权，并更名为天阶控股。

胜德丽生活时尚是SMRT的商业单位，专注于房地产和零售店面管理、媒体和数码广告方案等业务。它也是本地地铁网络最大的零售和广告代理公司。

天阶控股执行主席吉增和说，公司与SMRT有着共同的愿景，即利用先进的科技和基础设施来改善人们的生活质量，让中小企业能够融入数码时代的商业模式，具备新的可持续成长能力。

他指出，新加坡的数码天幕将是北京“梦幻天幕”的升级版，能作为各类大型活动、媒介曝光、数码营销、电子竞技、互动游戏等多元内容的平台，病提供极具科技感、互动沉浸式的体验。

他说：“如今，数码经济处于加速演进和融合创新的全新阶段，我们积累的技术和经验为未来的新业态、新模式铺平道路。”

SMRT主席佘文民说，公司正和天阶控股合作，共同开发沉浸式的媒体解决方案，推动富有意义的社会互动，同时为企业提供创新商品服务。

“天阶控股在发展领先于市场的媒体、旅游和房地产业务方面，有亮眼业绩。通过合作，我们期待地铁站及周围社区焕发活力，更好地将通勤者和社区联系起来。我们也相信这些合作将为彼此取得更大的商业成功铺平道路。”